Önce Katar sonra Suudi Arabistan! Hakan Fidan'dan peş peşe hamle
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.
Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmelerin içeriği
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Al Sani ve Bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan son saldırılar değerlendirildi ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.