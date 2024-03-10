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Gündem Yine zina yine cinayet! Bebeğini öldürüp hastane tuvaletine atan kadın yakalandı
Gündem

Yine zina yine cinayet! Bebeğini öldürüp hastane tuvaletine atan kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-03-10 15:28:00 - 2024-03-10 15:35:28
Yine zina yine cinayet! Bebeğini öldürüp hastane tuvaletine atan kadın yakalandı

İstanbul Okmeydanı Hastanesi'nde 27 yaşındaki bir kadın, 3 aylık bebeğini ilaç alıp düşürerek öldürdükten sonra hastane tuvaletine attı.

Evlilik dışı gayr-i meşru ilişkiler cinayetleri de beraberinde getiriyor.

Ailelerinden gizli olarak doğum yapan kadınlar, korktukları için bebeklerini öldürüyor.

Son dönemde azımsanamayacak derecede artan bebek cinayetlerine bir yenisi de İstanbul'da eklendi.

27 yaşında Sara K. adındaki kadın, kanama şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kadının yapılan kontrollerinde 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Bebeğini düşürmek için ilaç aldı!

Sara K.'nın hastanede yatmasına karar verildi. Ancak genç kadın, habersizce hastaneden ayrılarak eczaneye gitti. Burada, bebeğin düşmesine neden olacak bir ilaç alarak hastaneye geri döndü.
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Kısa bir süre sonra Sara K., sancılar hissederek hastanenin tuvaletine gitti ve 3 aylık bebeğini düşürdü. Ertesi gün doktorlar kontrol için odasına gittiğinde, genç kadının odasının boş olduğunu fark etti. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Sara K.'ya ulaşıldı.

Bebeğini düşürdüğünü cesedini de hastane tuvaletine attığını itiraf eden genç kadın olayın ardından hastaneden kaçtığını söyledi. Hastane yetkilerinin durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine Sara K.'nın bulunması için çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise 3 aylık bebeğini öldürüp hastane tuvaletine atan Sara K. için soruşturma başlattı.

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