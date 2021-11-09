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Spor Yine yeniden Cenk Tosun
Spor

Yine yeniden Cenk Tosun

Süper Lig'in 12. haftasında Lider Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne de havlu atan siyah-beyazlılar, gözünü transfere çevirdi. Siyah-Beyazlıların İngiltere'de istenilen ritmi yakalayamayan ve sakatlıktan kurtulan eski öğrencisi Cenk Tosun'u Ocak ayında kadroya katacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:07:00 -
Yine yeniden Cenk Tosun

Süper Lig'in 12. haftasında Lider Trabzonspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne de havlu atan siyah-beyazlılar, gözünü transfere çevirdi. Siyah-Beyazlıların İngiltere'de istenilen ritmi yakalayamayan ve sakatlıktan kurtulan eski öğrencisi Cenk Tosun'u Ocak ayında kadroya katacağı iddia edildi.

Ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de kötü bir performans çizen Kartal, çıktığı 4 maçı da kaybederek turnuvaya veda etti. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak isteyen Beşiktaş, transferde atağa geçti.

Gol yollarındaki etkisizlik sebebiyle yönetimden acilen golcü isteyen Sergen Yalçın, Cenk Tosun için olumlu rapor verdi. Geçen sezon kiralık olarak gelip sakatlanana kadar 3 gol ve 1 asist katkısı sağlayan Cenk Tosun için Kartal yeniden nabız yoklamaya hazır.

203 günlük sakatlık sonrasında Everton'ın kadrosuna dahil olan ancak henüz sahaya adım atamayan deneyimli oyuncuyu takibe alan yönetim, fiziksel durumunun iyi olması halinde devre arasında masaya oturacak.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'un transferi için daha önce net konuşmuştu. Çebi, milli yıldıza her zaman kapılarının açık olduğunu dile getirerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

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