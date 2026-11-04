  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da beklenen dev sağanak başladı! İçişleri Bakanlığı'ndan haritalı kriz uyarısı geldi! Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Gerekirse odamdaki elektriği keserim Alman Başbakan ülkesini yerden yere vurdu: ‘Dünyada bizden daha kötüsü yok’ Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma 28 Şubat zihniyeti fırsat kolluyor! CHP'li isim İmam Hatiplere nefret kustu Trump'tan seçim günü sandıklar açıkken bomba İsrail hamlesi! Sandık başında seçmeni sarsan şok açıklama! Kılıçdaroğlu grupta adeta “Türkiye Yüzyılı”nı anlattı… Bölgesel güç olmazsak ezilir, yok oluruz! Mehmet Şimşek'ten kulaklara küpe olması gereken mesajlar! "2,3 trilyon dolara mâl oldu" Muhalefet birleşti, soykırımcının ipini çekecek: Netanyahu’ya güle güle
Spor Yine tutturamadı... Sergen Yalçın’ın Batrakov sözleri sosyal medyayı salladı
Spor

Yine tutturamadı... Sergen Yalçın’ın Batrakov sözleri sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yine tutturamadı... Sergen Yalçın’ın Batrakov sözleri sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı Aleksey Batrakov’un iki golüyle 2-0 yenerek puanını 6’ya çıkardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın genç futbolcu için geçmişte yaptığı “Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde maç kazandıracak bir model hiç değil” değerlendirmesi yeniden gündeme geldi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında RAMS Park’ta ağırladığı Alman ekibi Stuttgart’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren iki golü de Aleksey Batrakov attı. Galatasaray bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti.

Batrakov’un performansının ardından, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın genç futbolcu hakkında geçmişte yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.

 

“BEN ÇOK BEĞENMİYORUM”

Yalçın, Batrakov’un oyun tarzını ve transfer değerini eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben çok beğenmiyorum. Öyle 25-30 milyon Euro verilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Batrakov 10 numara değil, Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde maç kazandıracak bir model hiç değil.”

4 GOLLE ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol atan Batrakov, Stuttgart’a attığı iki golle toplam gol sayısını 4’e çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!
Gündem

İstanbul'da dev kara para operasyonu! Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa Sarıgül'ün ailesine yönelik yürütülen dev kara para aklama soruşturmasında emniyetteki s..
Türk futbolunda Fatih Altaylı'dan deprem etkisi yapacak bomba iddia! Bunlar doğru mu Hacosmanoğlu?
Gündem

Türk futbolunda Fatih Altaylı'dan deprem etkisi yapacak bomba iddia! Bunlar doğru mu Hacosmanoğlu?

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA yönetimine kapak atmak için inanılmaz bir ta..
Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!
Gündem

Görev başında fenalaşan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumlul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23