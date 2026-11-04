Yine tutturamadı... Sergen Yalçın’ın Batrakov sözleri sosyal medyayı salladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Stuttgart’ı Aleksey Batrakov’un iki golüyle 2-0 yenerek puanını 6’ya çıkardı. A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın genç futbolcu için geçmişte yaptığı “Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde maç kazandıracak bir model hiç değil” değerlendirmesi yeniden gündeme geldi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında RAMS Park’ta ağırladığı Alman ekibi Stuttgart’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren iki golü de Aleksey Batrakov attı. Galatasaray bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti.
Batrakov’un performansının ardından, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın genç futbolcu hakkında geçmişte yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi.
“BEN ÇOK BEĞENMİYORUM”
Yalçın, Batrakov’un oyun tarzını ve transfer değerini eleştirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Ben çok beğenmiyorum. Öyle 25-30 milyon Euro verilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Batrakov 10 numara değil, Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde maç kazandıracak bir model hiç değil.”
4 GOLLE ZİRVEDE
Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da gol atan Batrakov, Stuttgart’a attığı iki golle toplam gol sayısını 4’e çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti.