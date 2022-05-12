Yine rekor, yine Ronaldo! Bu adam durdurulamıyor...

İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester United'in efsane oyuncusu Cristiano Ronaldo ayın futbolcusu seçilirken, kulüp tarihinde bu başarıyı 6.kez elde eden ilk oyuncu oldu.

İngiltere Premiere Lig ekiplerinden Manchester United, bu sezon beklenilen performansı sergileyemedi ve şampiyonluk yarışının gerisinde kaldı.

Diğer yandan da ekibin tecrübeli oyuncusu Cristiano Ronaldo, Nisan ayının futbolcusu seçilme başarısı gösterdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada yıldız futbolcunun dört maçta attığı beş gol ile bu ödülü almaya hak kazandığının altı çizildi.

Rooney'yi geride bıraktı

Bu başarıyı Mart ayında da elde eden Ronaldo, toplamda ise bu ödülü 6. kez kazandı. 37 yaşındaki futbolcu, bu istatistiğiyle kulüp tarihine geçti.

Wayne Rooney'yi (5) geride bırakarak Manchester United formasıyla en çok ayın oyuncusu seçilen isim oldu. Kırmızı Şeytanlar'da Bruno Fernandes ve Paul Scholes 4'er kez ayın oyuncusu seçilmişti.

30 maçta 18 gol

Sezon başında eski yuvası Manchester United'a geri dönen efsane futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 30 maçta 18 gol kaydetti.