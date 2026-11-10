Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetinin kararına değinen Şahin, 22 bin lira limitli bir kredi kartının limitinin sahte bağlantıya tıklanmasının ardından 400 bin liraya yükseltildiğini ve kısa süre sonra karttan 72 bin liranın üzerinde para çekildiğini ifade etti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yargıtay içtihatları uyarınca finans kuruluşlarının birer güven kurumu olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu: "Vatandaşın kredi kartı limiti 22 bin lira. Bir anda gönderilen bir linke tıklayarak anında 400 bin liraya çıkan ve hemen akabinde de 72 bin küsur liralık bir para çekimi mevcut. Burada şüpheli bir işlem var. Bir tüketicinin 22 bin lira limitli kredi kartını kullanırken anında 400 bin liraya çıkması banka tarafından anında engellenmeliydi, orada bir tedbir koymalıydı. Güven kurumu tüketiciyi korumalı. Güvenlik sisteminin zaten böyle bir limit artışını anında engellemesi gerekir. Eğer engellemiyorsa bu güvenlik sistemi değildir. Yani bankanın savunmasındaki, 'Ben 3D Secure güvenlik sistemi dolayısıyla bunu kabul ettim' demesi bankaya haklı çıkartmaz. Zaten hakem heyeti de burada olağan dışı bir talepten, işlemden dolayı bankanın haksız olduğunu ve parayı tüketiciye ödemesi gerektiği kanaatine varıyor. Güvenlik sistemini sağlam yapmaması ve bundan dolayı oluşan tüketici zararlarında bankanın sorumlu olduğuna Yargıtay tarafından, mevzuatlar tarafından ve en sonunda Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından verildiğine şahit oluyoruz. Aynı durumdaki tüketiciler için son derece güzel, emsal bir karar."