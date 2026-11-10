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Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

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Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Kayseri'de yaşayan M.A.'nın sahte ceza linki tuzağına düşmesiyle 22 bin liralık kredi kartı limitinin bilgisi dışında 400 bin liraya çıkarılması ve anında 72 bin lirasının çekilmesi olayında Tüketici Hakem Heyeti tarihi bir karara imza attı. Bankanın "3D Secure onay kodu kullanıldı" yönündeki savunmasını reddeden heyet, olağan dışı ve onaysız limit artışını ağır hizmet kusuru sayarak çekilen 72 bin 572 liranın tüketiciye faiziyle iade edilmesine hükmetti. Uzmanlar, güven kurumlarının bu tür siber açıklarında tüketicileri korumakla yükümlü olduğunu belirterek benzer mağduriyet yaşayanlar için bu kararın emsal niteliği taşıdığına dikkat çekti.

#1
Foto - Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Kayseri'de Kocasinan Tüketici Hakem Heyeti, güvenlik açığı nedeniyle müşterinin bilgisi dışında kredi kartı limiti artırılarak yapılan 72 bin 572 lira 16 kuruşluk usulsüz para transferini bankanın tüketiciye iade etmesine karar verdi. Merkez Kocasinan ilçesinde yaşayan M.A, 23 Haziran 2026'da cep telefonuna gelen "sahte ceza bildirim linki" üzerinden 102 lira 37 kuruş borç ödemesi yapmaya yönlendirildi. Bu sırada kredi kartı limiti 22 bin lira olan M.A, onayı ve talebi olmaksızın limitinin banka tarafından 400 bin liraya çıkarıldığını ve kartından anında 72 bin 572 lira 16 kuruş tutarında haksız çekim yapılarak dolandırıldığını fark etti.

#2
Foto - Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Bankaya limit artış talebinde bulunmadığını bildirmesine rağmen harcama itirazı olumsuz sonuçlanan M.A, kredi kartı limitinin bilgisi ve onayı olmadan 400 bin liraya çıkarıldığını ve bu durumun dolandırıcılar tarafından yüksek tutarlı harcama yapılmasına imkan sağladığı iddiasıyla Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Başvuruyu inceleyen heyete savunma gönderen banka, işlemin 3D Secure (güvenli alışveriş) şifresi kullanılarak gerçekleştirildiğini ve kart bilgilerinin güvenliğinden kart hamilinin sorumlu olduğunu belirterek başvurunun reddini istedi. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında inceleme yapan heyet, tüketicinin son 6 ay içerisinde limit artışı talebinde bulunmadığını banka kayıtlarından tespit etti.

#3
Foto - Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Tüketicinin onayı olmadan gerçekleştirilen limit artışı ile yüksek tutarlı harcama arasında doğrudan bağlantı bulunduğuna kanaat getiren heyet, dolandırıcıların bu güvenlik açığından ve haksız limit artışından faydalanarak söz konusu yüksek tutarlı çekimi yapmasında bankanın ağır hizmet kusurunun ve mevzuata aykırı eyleminin zararla doğrudan illiyet bağı bulunduğunu değerlendirerek, 72 bin 572 lira 16 kuruşun tüketiciye iadesine karar verdi.

#4
Foto - Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, teknolojinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasının tüketicileri ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını, dolandırıcıların bankaların telefon numaralarını ve internet sitelerini taklit ederek hazırladıkları sahte bağlantılarla vatandaşları tuzağa düşürdüğünü söyledi. Şahin, şüpheli durumlarda doğrudan ilgili kurumla iletişime geçilmesi ve gelen bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğine dikkati çekti.

#5
Foto - Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyetinin kararına değinen Şahin, 22 bin lira limitli bir kredi kartının limitinin sahte bağlantıya tıklanmasının ardından 400 bin liraya yükseltildiğini ve kısa süre sonra karttan 72 bin liranın üzerinde para çekildiğini ifade etti. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yargıtay içtihatları uyarınca finans kuruluşlarının birer güven kurumu olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmede bulundu: "Vatandaşın kredi kartı limiti 22 bin lira. Bir anda gönderilen bir linke tıklayarak anında 400 bin liraya çıkan ve hemen akabinde de 72 bin küsur liralık bir para çekimi mevcut. Burada şüpheli bir işlem var. Bir tüketicinin 22 bin lira limitli kredi kartını kullanırken anında 400 bin liraya çıkması banka tarafından anında engellenmeliydi, orada bir tedbir koymalıydı. Güven kurumu tüketiciyi korumalı. Güvenlik sisteminin zaten böyle bir limit artışını anında engellemesi gerekir. Eğer engellemiyorsa bu güvenlik sistemi değildir. Yani bankanın savunmasındaki, 'Ben 3D Secure güvenlik sistemi dolayısıyla bunu kabul ettim' demesi bankaya haklı çıkartmaz. Zaten hakem heyeti de burada olağan dışı bir talepten, işlemden dolayı bankanın haksız olduğunu ve parayı tüketiciye ödemesi gerektiği kanaatine varıyor. Güvenlik sistemini sağlam yapmaması ve bundan dolayı oluşan tüketici zararlarında bankanın sorumlu olduğuna Yargıtay tarafından, mevzuatlar tarafından ve en sonunda Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafından verildiğine şahit oluyoruz. Aynı durumdaki tüketiciler için son derece güzel, emsal bir karar."

#6
Foto - Kredi kartı sahiplerine nefes aldıracak karar: Bankalar o parayı kuruşu kuruşuna geri ödeyecek

Vatandaşları sahte linkleri tıklamamaları konusunda uyaran ve siber dolandırıcılığa maruz kalan kişilere izlemeleri gereken adımlarla ilgili tavsiyelerde bulunan Şahin, yalnızca telefonla müşteri hizmetlerini aramanın hukuki süreçte yetersiz kalabileceğini dile getirdi. Şahin, aramanın yanı sıra kuruma e-posta veya yazılı bildirim kanalları üzerinden de ulaşılarak başvurunun kayıt altına alınmasının kritik önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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