Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu gemileri yaktı! Hepsini birden takımdan gönderiyor

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki operasyonların bir sonraki halkasını sağlık heyeti oluşturuyor. Sakatlık süreçleri ve oyuncu sağlığı departmanında köklü bir revizyona gitmeyi hedefleyen Belözoğlu'nun, mevcut sağlık ekibiyle yolları ayırarak bu alanda yeni bir yapılanma kurmayı planladığı ifade ediliyor. Tesisin farklı departmanlarında da benzer değişikliklerin yapılması beklenirken, yönetim ve teknik heyet bu süreçte tamamen saha içi başarılara odaklanmış durumda.