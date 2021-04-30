  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yine muhafazakarlara saldırdı... Akşener'ci Yeniçağ'dan bir skandal daha
Gündem

Yine muhafazakarlara saldırdı... Akşener'ci Yeniçağ'dan bir skandal daha

İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, "Şeriat geliyor" söylemi üzerinden skandal bir karikatür yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 15:14:00 -
Yine muhafazakarlara saldırdı... Akşener'ci Yeniçağ'dan bir skandal daha

Milliyetçi, ülkücü çizgide olduğunu iddia etse de CHP'nin yolundan ayrılmayan İYİ Parti'nin yayın organı Yeniçağ, mütedeyyin kesimi hedef almaya devam ediyor. Benimsediğini iddia ettiği çizgi nedeniyle dindarlara daha yakın olması gerekirken, Sözcü zihniyetini aratmayan Yeniçağ, bu kez tam kapanma ve içki yasağı üzerinden Müslümanlara saldırdı.

İYİ Partili Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu gazete, alkol yasağının ardından sosyal medyada solcuların gündeme getirdiği, "Şeriat geliyor" söylemi üzerinden skandal bir karikatür yayınladı. Karikatürde kadınların sakallı erkekler tarafından zorla kapatıldığı görüldü.

Bu ilk değil

Söz konusu karikatür, Yeniçağ'ın Müslümanları hedef alan ilk skandalı değil!.. Daha önce de, desteklediği partinin yalan söylemlerine sarılarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan gazete, aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı yılana benzeterek büyük bir rezilliğe imza atmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

zilletçilerin leşleri camilere lütfen gelmrsin
  • Yanıtla

Karikatürler Harika

Ak parti dönemini güzel anlatmış.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi
Teknoloji

Lockheed Martin'den dikkat çeken F-35 satma teklifi

ABD'li Lockheed Martin, Finlandiya'ya 'F-18 Hornet' uçaklarının yerini almak üzere F-35 satma teklifinde bulundu.
Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!
Siyaset

Vebali senin boynuna Kamalak! FETÖ medyasına demeçler verdi, milli medyaya dava açıyor!

Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’na yakınlaşmasına karşı çıkarak “AK Parti’nin vebali büyük” diyen eski SP Genel Başkanı Mustafa Kamalak, ..
Rusya'dan dikkat çeken
Gündem

Rusya'dan dikkat çeken "Başkan Erdoğan" açıklaması: ABD bundan rahatsız oluyor

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi ileri taşımasından ABD'nin ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay