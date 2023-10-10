Yine metrobüs, yine yoğunluk çilesi: Aylardır bitmeyen 'beyaz yol' çalışması halkı bezdirdi!
Beyaz yol çalışması İstanbullular için iyice işkenceye döndü. Özellikle sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek isteyenler duraklarda adeta işkence çekiyor. Beylikdüzü Son Durak ile Haramidere Durağı'nda araçlara binmek isteyenler uzun süre beklemek zorunda kaldı.
İstanbulluların metrobüs çilesi her geçen gün artarak devam ediyor. Beyaz yol çalışması nedeniyle yolcuların yönlendirildiği Beylikdüzü Son Durak istasyonunda büyük yoğunluklar yaşandı.
İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Haftanın ikinci gününde sabah işe ve okula gitmek isteyenler, bazı duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Bekleyen yolcular, araçlara binmekte zorlandı.
Beykent Durağı’nda beyaz yol çalışması nedeniyle yolcuların yönlendirildiği Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda kalabalık arttı.
Haramide Durağı’nda araçlara binmek isteyen yolcular uzun süre boş metrobüs bekledi. Metrobüsler de dolu geldiği için yolcular araçlara binemedi.
Kaynak: A.A
ÖNE ÇIKAN VİDEO