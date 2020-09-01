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Dünya Yine İslam'ı hedef aldılar... Avrupa ülkesinde alçak saldırı
Dünya

Yine İslam'ı hedef aldılar... Avrupa ülkesinde alçak saldırı

İsveç'te Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:10:00 -
Yine İslam'ı hedef aldılar... Avrupa ülkesinde alçak saldırı

İsveç'in Karlskrona kentinde İslamofobik bir saldırı daha gerçekleştirildi. Ronneby belediyesine ait ve Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı.

Kur'an'ın sayfalarına tehdit içerikli mesajların yazıldığını söyleyen Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, "Binada namaz kılmamızdan rahatsız olanlar, İslam'dan rahatsız olanlar Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakarak binanın önüne bırakmış. Ayrıca domuz pastırması da bırakarak bizi rencide etmeye çalışmışlar" diye konuştu.

Polis olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını açıkladı.

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