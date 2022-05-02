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Yerel Yine İETT kazası: Çayırlık alana uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü
Yerel

Yine İETT kazası: Çayırlık alana uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

İBB'nin iş bilmezliği yüzünden arızalanan toplu taşıma araçlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul, Sultangazi'de freni boşalan İETT otobüsü çayırlık alana uçtu.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 12:25:00 -
Yine İETT kazası: Çayırlık alana uçtu! Facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul, Sultangazi'deki kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yolcu almak için istasyondan çıkan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsü, freni boşalınca kontrolden çıktı.

Kaldırımı aşan İETT otobüsü, hızını alamayıp çayırlık alana uçtu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çayırlık alana uçan İETT otobüsü drone ile görüntülendi.

İETT otobüsünün bahçesine uçtuğu Beyihe Sarıyer, "Çok hızlı geliyordu bu bahçenin içine girmiş. Yol kaygan değildi çocuk vardı ona çarpmamak için buraya girdim diyor ama süratli geliyormuş belli. Uyuyor muydu ne yapıyordu bilmiyorum ama içerisinde sadece şoför vardı. Zaten birileri olsaydı belki de daha kötü olurdu” dedi.

İETT otobüslerinin sürekli arızalanmasını hatırlatan vatandaşlar, bu tip fren boşalma vakalarının yolcu dolu otobüslerde de yaşanmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

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