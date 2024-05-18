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Spor Yine Halil Umut Meler, yine sahaya giren bir Başkan! Görenler gözlerine inanamadı
Spor

Yine Halil Umut Meler, yine sahaya giren bir Başkan! Görenler gözlerine inanamadı

Yeniakit Publisher
2024-05-18 20:16:49 - 2024-05-18 20:16:48
Yine Halil Umut Meler, yine sahaya giren bir Başkan! Görenler gözlerine inanamadı

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı Kayserispor - Konyaspor maçı oynanırken Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girdi.

Halil Umut Meler'in düdük çaldığı Kayserispor - Konyaspor maçı oynanırken Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girdi.

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Ligin 37. hafta mücadelesinde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile Ali Çamdalı'nın takımı Konyaspor karşı karşıya geldi.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında ise ortam bir hayli gerildi.

Kayserispor, 10 kişi kaldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ev sahibi ekip Kayserispor, 17. dakikada 10 kişi kaldı. Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Ali Çamlı, saha kenarına indi

Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.

Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.

Maç 10 dakika sonra yeniden başladı

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti. Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti.

Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.

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