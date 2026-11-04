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Gündem Steven Sadettin ile Ela Rümeysa’nın uyuşturucu davasında karar çıktı
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Steven Sadettin ile Ela Rümeysa’nın uyuşturucu davasında karar çıktı

Yeniakit Publisher
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Steven Sadettin ile Ela Rümeysa’nın uyuşturucu davasında karar çıktı

Steven Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’nin “uyuşturucu madde ticareti”nden 10 yıldan az olmamak üzere hapisle yargılandıkları davada karar çıktı. Saran’ın katılmadığı duruşmada Cebeci ağlayarak beraatini isterken mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Saran ve Cebeci'nin beraatine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iş insanı Steven Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açılmıştı. İki ismin de soruşturma aşamasında yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. 

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ela Rumeysa Cebeci ve avukatları katıldı. Steven Sadettin Saran ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI HAPİS İSTEDİ

Savcı mütalaada, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’nin “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Cebeci ise “Hangi delile dayanarak anlamış değilim, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim” diyerek gözyaşlarına hakim olmadı. 

Kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki “uyuşturucu madde ticareti” suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

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