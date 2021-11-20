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Gündem Yine duvara tosladılar ‘Yalan makinesi’ sözcü’ye jet cevap
Gündem

Yine duvara tosladılar ‘Yalan makinesi’ sözcü’ye jet cevap

Sözcü gazetesinin, “TCDD sistemi kapattı: 123 milyonluk kumanda merkezinin kapısına kilit vuruldu” haberine TCDD’den yalanlama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 14:33:00 -
Yine duvara tosladılar ‘Yalan makinesi’ sözcü’ye jet cevap

 Yeni Akit  Ankara 

TCDD, 20 Kasım tarihinde Sözcü Gazetesi'nde yer alan “TCDD sistemi kapattı: 123 milyonluk kumanda merkezinin kapısına kilit vuruldu” başlığıyla verilen haberde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “TCDD ile hiç görüşülmeden, ilgili firmanın ağzından yazılmış yanlı ve yanlış bilgiler içermektedir.” denildi.

TCDD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu firma ile yapılan sözleşme ile alınan hizmet, haberde verildiği üzere “trenlerin seyir güvenliğini etkileyen” Yüksek Hızlı Tren trafiğinin yönetildiği sinyalizasyon sistemi olmayıp bir kumanda merkezi arayüz ve planlama yazılımıdır. Bahse konu firmadan alınan arayüz yazılımı ise 2018 yılında geçici kabulü yapıldıktan sonra kısmen devreye alınmış ancak geçen süre içinde geçici kabul eksiklikleri kapsamında belirtilen eksiklikleri gidermediği için sözleşmesi feshedilmiştir. YHT hatlarında kullanılan sinyalizasyon sistemi, Alman Siemens ve İspanyol Thales firmaları tarafından kurulmuş SIL-4 -Safety Integrity Level- (En yüksek güvenlik seviyesi) güvenlik seviyesine sahip Avrupa’daki Yüksek Hızlı Tren hatlarında kullanılan ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemidir. Yüksek Hızlı Tren hatları 2009 yılından beri bu şekilde işletilmektedir. Sözleşme kapsamındaki planlama yazılımında, şartname gereği güzergâh üzerinde değişiklik yapılması, sadece seyir sürelerinin planlamada ne kadar olacağının hesaplanması ile ilgilidir. Bu konu operasyonla ilgili olmayıp planlama ile ilgilidir. Yine aynı haberde yer alan şifreler, sisteme girmek için kullanılan kullanıcı ve bakımcı şifreleridir. Konu yargıya intikal etmiş olup, devletimizin ve kurumumuzun haklarını korumak amacıyla sözleşme şartlarına uymayan firma ile ilgili hukuki süreci takip etmekteyiz. Devam eden hukuki süreci TCDD aleyhine etkileyerek halkımızı yanlış yönlendirmeye yönelik haberler ile ilgili her türlü yasal haklarımız saklıdır.” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Bozcu...

Yazılılımı yeterli güvenlik kriterlerini sağlamayan bir firmanın sözcülüğünü yapıyorlar. Ee bedava sözcülük yapılmaz. İşin ucunda kesin kemik vardır. Bunlar zaten "tokatçılıkta" bir numaradır.
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