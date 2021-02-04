  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yine çuvalladılar! 'Atatürk heykeli' rantı hüsranı
Gündem

Yine çuvalladılar! 'Atatürk heykeli' rantı hüsranı

Hizmet yerine heykel yapan CHP'nin ve CHP yandaşı medyanın yaptığı 'Atatürk heykeli' algısı yine tutmadı. CHP ve CHP medyası tarafından iddia edilen 'Atatürk heykeli hurdacıya satıldı' iddiası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla çökertildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:14:00 -
Yine çuvalladılar! 'Atatürk heykeli' rantı hüsranı

Heykel yapmayı vatandaşa hizmet yapmak sanan ve yıllardır Mustafa Kemal'in arkasına sığınarak siyaset yapan CHP'nin bir 'Atatürk' algısı daha boşa çıktı. Samsun'da bir kamu kurumunun Atatürk heykelini hurdacıya sattığı iddia edildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ise iddialara yönelik açıklama yaparak öne sürülen iddiaların doğru olmadığını açığa çıkardı.

Manipülasyon yapmaya çalıştı

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Samsun'da bir kamu kurumunun Atatürk heykelini hurdacıya sattığını iddia ederek Atatürk heykelinin hurdacıya ait iş yerinin önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak manipülasyon yapmaya çalıştı. Türkel, yaptığı paylaşımda "Burası Tekkeköy Hurdacılar Sitesi. Samsun'da bir kamu kurumu hurda olarak Atamızın heykelini satmış. Yazıklar olsun size. Esnaf da satıyor. Gerekeni yapacağız" dedi.

Emniyet yalanı ortaya çıkardı

Samsun'da CHP İl Başkanı Fatih Türkel ve bazı vatandaşların bir kamu kurumunun Atatürk heykelini Tekkeköy ilçesinde bir hurdacıya sattığı yönünde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine, konuyla ilgili Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Heykelin hurdacıya satılmadığını, tadilat için demirciye verildiğini dile getiren emniyet şunları aktardı:

"Bazı yerel basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Atatürk heykelini kim sattı. Samsun'da bir kamu kurumu Atamızın heykelini satmış' şeklinde haberler yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur. Atakum ilçesi Atakepe mahallesi Çobanlı mevkiinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlemesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy Sanayi Sitesinde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır. Basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi
Gündem

Osmanlı torunu noktayı koydu: Dedem Fatih Sultan Mehmed Han, bu toprakları sapıklar için fethetmedi

Cennet Mekan Abdulhamid Han Hazretleri'nin torunu Kayıhan Osmanoğlu, yeniakit.com.tr aracılığı ile önemli mesajlar verdi.
İsmailağa, 'devletinin yanında!'
Gündem

İsmailağa, 'devletinin yanında!'

Boğaziçi provokasyonuna karşı sağ duyu çağrısı yapan İsmailağa Camii, 'devletimizin yanındayız' mesajı verdi.
Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın önemli analistle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay