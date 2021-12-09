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Aktüel Yılmaz Yalçıner ağabey dualarla uğurlandı
Aktüel

Yılmaz Yalçıner ağabey dualarla uğurlandı

Önceki gün vefat eden Türk basınının önemli simalarından ve yazarımız Yılmaz Yalçıner, dostlarının omuzunda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 10:28:00 -
Yılmaz Yalçıner ağabey dualarla uğurlandı

75 yaşında Hakk’a yürüyen Yalçıner için dün ikindi namazını müteakiben Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılan cenaze namazına siyaset, iş ve medya dünyasından büyük katılım oldu.

Dostları uğurladı

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdür Ali İhsan Karahasanoğlu’nun da saf tuttuğu namaza; AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, RTÜK Eski Başkanı Zahid Akman, işadamı Enver Beşinci, HÜDA-Par Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyeleri Hasan Hüseyin Maden, Ramazan Fatih Uğurlu ve Zekeriya Say, Akit Medya Grubu Avukatı Ali Paccı, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, gazeteci yazarlar Kenan Alpay, Resul Tosun, Selahaddin Eş Çakırgil, Mekki Yassıkaya, Hasan Güneşer, Mahmut Bıyıklı, Nurettin Şirin ile çok sayıda arkadaşı ve seveni katıldı.

Turan: Davası için bedel ödedi

Cenaze namazının ardından konuşan Hasan Turan, Yılmaz Yalçıner’in örnek aldığı şahsiyetler arasında olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Hepimiz Allah’tan geldik. Yine O’na döneceğiz. Bugün de Yılmaz ağabey Rahmeti Rahmana yolculuğa çıktı. Rabb’im bu ebedi yolculuğunda rahmetiyle muamele eylesin. Davası için çile çeken, bedel ödemeyi her zaman göze alan bundan çekinmeyen bir ağabeyimizdi. Yazısıyla, eylemiyle, tutumuyla, duruşuyla hayatında örnekti.” Namazın ardından, Yalçıner’in cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı’na dualarla defnedildi.

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