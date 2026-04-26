Ay’dan getirildi, dünyada incelendi! Çinli bilim insanlarından şaşırtan keşif
Çinli bilim insanları, Ay’dan toplanan kaya ve toprak örneklerinde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin varlığını tespit etti.
Ay’dan getirilen numuneler, bilim dünyasında heyecanlandıran bir keşfin kapısını araladı. Çin basını, Çinli bilim insanlarının Ay'dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin varlığını keşfettiğini duyurdu. Minerallerin keşfi, Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’da düzenlenen 11’inci Çin Uzay Günü açılış töreninde açıklandı.
Fosfat mineralleri
‘Chang'e-5’ keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine ‘magnesiochangesite-(Y)’ ve ‘changesite-(Ce)’ adları verildi. Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.