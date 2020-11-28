Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?
Yılmaz Vural’ın sağlığı nasıl? | Haziran ayında koronavirüse yakalanan ve tedavisi sonucunda sağlığına kavuşan teknik direktör Yılmaz Vural ir kez daha Kovid-19’a yakalandı. Hastaneye kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Yılmaz Vural’ın sağlık durumu ne? | Yılmaz Vural hakkında açıklama | Yılmaz Vural yoğun bakımda mı?
Yılmaz Vural sağlık durumu | İkinci kez koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumu merak ediliyor. Milyonlarca kişi Vural’ın durumunu merak ediyor. Peki, Yılmaz Vural’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı mı?
Yılmaz Vural’ın sağlık urumu nasıl?
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, 27 Kasım öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır" dedi.