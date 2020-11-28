  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?
Spor

Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?

Yılmaz Vural’ın sağlığı nasıl? | Haziran ayında koronavirüse yakalanan ve tedavisi sonucunda sağlığına kavuşan teknik direktör Yılmaz Vural ir kez daha Kovid-19’a yakalandı. Hastaneye kaldırılan teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Yılmaz Vural’ın sağlık durumu ne? | Yılmaz Vural hakkında açıklama | Yılmaz Vural yoğun bakımda mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:06:00 -
Yılmaz Vural’ın sağlık durumu nasıl?

Yılmaz Vural sağlık durumu | İkinci kez koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural’ın sağlık durumu merak ediliyor. Milyonlarca kişi Vural’ın durumunu merak ediyor. Peki, Yılmaz Vural’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı mı?

Yılmaz Vural’ın sağlık urumu nasıl?

Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun açıklamasında, "19 Kasım'da Kovid-19 tanısı alarak tedavisine başlanan Yılmaz Vural, ayaktan takip edilmekteyken nefes darlığı gelişmesi nedeniyle, 24 Kasım'da hastanemize yatırılmıştır. Hastanın oksijen ihtiyacının artması üzerine, 27 Kasım öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesine alınarak ventilatör altında takibi devam etmektedir. Hastanın durumu ciddiyetini korumakta olup gelişmeler ailenin izniyle paylaşılacaktır" dedi.

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Gündem

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi
Gündem

Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi

Avrupa'nın cesur kalemi olarak bilinen Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Avrupa'nın Türkiye'ye ve Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı...
ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar
Dünya

ABD seçimlerinden etkilenen Suudi Arabistan’da büyük değişiklik! 4 ülkeyi işaret ederek, Türkiye’yi açıkladılar

Türkiye'ye yönelik agresif siyaset yürüten ve Türk mallarına skandal bir şekilde boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan Türkiye ile yakınlaşma..
Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı
Dünya

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni uyarı

Ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, son yaptığı paylaşımda Akdeniz bölgesini işaret ederek tedirgin eden bir açıklama yaptı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay