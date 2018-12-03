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Yılmaz Vural'ın kariyeri oyun oldu

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın kariyeri genç girişimciler tarafından oyun haline getirildi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
Yılmaz Vural'ın kariyeri oyun oldu

İzmir'de genç girişimcilerin tasarladığı internet üzerinden oynanan futbol menajerlik oyunu, yerli olmasının yanında benzerlerinden ayrılan ilginç özellikleriyle ilgi çekiyor. Üniversite öğrencileri tarafından tasarlanan oyun ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'ın kariyerinden esinlenerek yapıldı.

Oyuncular hareket ederek daha avantajlı olacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) eğitim gören bir grup öğrenci, enstitü bünyesindeki İzmir Teknopark'ta oyun yazılımları yapmak üzere bir şirket kurdu. Yabancı firmaların geliştirdiği futbol menajerlik oyunlarına Türk kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiğini fark eden genç girişimciler, orijinal özelliklere sahip bir oyun hazırlamak üzere çalışma başlattı. Mobil oyunların insanları hareketsizliğe yönelttiği eleştirilerinden hareketle akıllı telefonlardaki "adım sayar" uygulamasıyla oyun yazılımını birleştiren genç yazılımcılar, böylelikle gün içinde daha fazla hareket eden kullanıcının sanal oyunda daha avantajlı olduğu bir özellik katmış oldu..

1986 yılına özgü tasarımlar kullanıldı

Genç girişimcilerin "9PM" ismini verdiği oyunda tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın hayatından esinlenildi. Yılmaz Vural'ın teknik direktörlüğe başladığı 1986 yılıyla başlayan oyunda, kullanıcı ilk olarak Vural'ın yardımcısı olarak göreve başlıyor. Daha sonra Vural, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçince mevcut takımdaki teknik direktörlük görevini kullanıcıya bırakıyor. Kullanıcının takımının performansını artırması için gün içinde çok adım atması ve oyundaki bulmaca ve zeka oyunlarını oynayarak takımının taktik becerisini geliştirmesi gerekiyor. 1986 yılına özgü tasarımların kullanıldığı oyunda, yıllar geçtikçe gerçeğe uygun olarak değişen tasarımlarla futbol nostaljisi oluşturulmaya çalışılıyor.

Fiziksel aktiviteye teşvik ediyor

9PM oyununu tasarlayan Uncosoft firmasının yönetici ortağı Edip Enes Çakır, dünyada en fazla kullanılan menajerlik oyunlarında Türk kullanıcıların ilk üçte yer aldığını, bu alanda Türkiye'ye özgü bir oyunun bulunmadığını ifade etti. Geliştirdikleri oyunla Türk futbolu nostaljisi oluşturmak istediklerini anlatan Çakır, kullanıcıyı fiziksel aktiviteye teşvik eden özelliğin ise bu tür uygulamalarda ilk kez kullanıldığını savundu.

Oyunun Ocak ayından itibaren uygulama mağazalarına sunulacağını dile getiren Çakır, "Türkiye, menajerlik oyunlarını en çok oynayan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla çok büyük bir pazar. Zaten başlangıç olarak da biz bunu hedefleyerek çıktık. Yurt dışında yapılan çok fazla oyun var ama Türkiye'den hiç yok. Bu açığı kapatmak istedik" dedi.

Çakır, 1986'da başlayan oyunda bir süre sonra gerçek zamana gelineceğini bundan sonraki süreç için ise farklı özellikler üzerinde çalıştıklarını kaydetti. Oyunun esin kaynağı olan Yılmaz Vural ile anlaşma yaptıklarını, kendisinin oyunun deneme sürümünü oynayınca çok mutlu olduğunu ifade eden Çakır, "Yılmaz Vural, futbol camiasının sevdiği ve tanıdığı bir yüz. Kendisi de oyunu çok sevdi ve çok inanıyor oyuna. Zaman zaman bizleri motive ediyor. Oyunu hazırlarken Yılmaz Hoca'nın yazdığı kitaptan da yararlandık" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 16:29
  1. 9PM
  2. Yılmaz Vural
  3. Türkiye A Milli Futbol Takımı
  4. Uncosoft
  5. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
  6. İzmir Teknopark
  7. adım sayar
  8. Mobil oyun

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  • TevfikTevfik25 dk önce
    Ne olmuş fenerin başına geçse
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