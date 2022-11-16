Yılmaz Vural'dan olay İstiklal Marşı önerisi: Kaldıralım

Eski Teknik Direktör Yılmaz Vural, "İstiklal Marşı söylenmeyen bir marş haline geldi. Takımda 3 tane Türk oyuncu var. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce. Bu marş her dakika bir yerde okunmaz" dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan eski teknik direktör Yılmaz Vural birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural, "Türkiye'de her şey kulisle oluyor. Türkiye'de 20 bin antrenör var, içlerinden hala Milli Takım'ı yönetecek kapasitede biri yoksa, bu antrenörlerin değil, Türkiye'nin ayıbı. Ömrüm bitene kadar Milli Takım antrenörlüğüne talibim. Dominant antrenörü kimse istemiyor. Biz hani çok milliyetçiyiz ya, İstiklal Marşı söylenmeyen bir marş haline geldi. Takımda 3 tane Türk oyuncu var. Maçlardan önce İstiklal Marşı okunması durumunu kaldıralım önce. Bu marş her dakika bir yerde okunmaz, amacından saptı, ciddiyeti kalmadı. Bu kadar milliyetçi geçinip milliyetçi olmayan ülkelerden biriyiz. Bu kadar yabancı topladık takımlara. Çok yabancı var ama yabancı antrenör az" ifadelerini kullandı.