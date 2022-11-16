Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: O kadar dua ettim sanırım ulaşmadı

Türk futbolunun efsanevi teknik adamlarından birisi olan Yılmaz Vural, Haber Global'de samimi açıklamalarda bulundu.

Hemen her ortamda 3 büyükleri çok rahat bir şekilde çalıştırabileceğini ifade eden Yılmaz Vural, dualarının bir türlü kabul olmadığını söyledi.

Yılmaz Vural, arkasında hiç kimsenin olmadığını ifade ederek, "Büyük takımlardan birinde hoca olma isteğim hiç bitmeyecek. Her cuma namaz kılarım, hep dua ederim "Allah'ım beni 3 büyük takımlardan birine ve Milli Takım'a hoca yap" diye, daha ulaşmadı sanırım... Arkanızda birileri olmazsa bir yerlere gelemezsiniz ama, mümkün değil. Türkiye'de bir işe talip olmak nedense komik oluyor. Milli Takım için her şeyi yaparım" dedi.