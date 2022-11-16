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Spor Yılmaz Vural’dan Arda Turan itirafı: Acun Ilıcalı da oradaydı
Spor

Yılmaz Vural’dan Arda Turan itirafı: Acun Ilıcalı da oradaydı

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Arda Turan'ın erken yaşta futbola kötü bir şekilde veda etmesine ilişkin konuştu. Vural, "Arda Turan'ı çok yalnız bıraktık. Futbol kültürü mü verdik, dil mi öğrettik? Adam ertesi gün maça çıkacak, evinde tavla atılıp lahmacun yeniyordu. O dönem Acun Ilıcalı vs herkes onun evindeydi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 15:55:00 -
Yılmaz Vural’dan Arda Turan itirafı: Acun Ilıcalı da oradaydı

Eski Teknik Direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın eski yıldızı Arda Turan'ın kariyerindeki gerilemeye ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan eski teknik direktör Yılmaz Vural, "Arda Turan'ı çok yalnız bıraktık. Futbol kültürü mü verdik, dil mi öğrettik? Adam ertesi gün maça çıkacak, evinde tavla atılıp lahmacun yeniyordu. O dönem Acun Ilıcalı vs herkes onun evindeydi. Futbol işçi sınıflarının çocuklarının oyunudur. Varoşlardan geldiler ama çok önemli bir görevi var bu çocukların, tutup halkı eğlendirecekler. Çoğu evliliklerinde de başarısız oluyor. Arda'nın kariyerini yönetememesinin sorumlusu Arda değil. Özel hayatında başarısız bir insanın iş hayatında mutlu olması mümkün mü?" dedi.

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