Yılmaz Vural'a şok ceza! Böyle saçmalık görülmedi

Türkiye'de 30 farklı takımda çalışan Yılmaz Vural, Süper Lig'deki 13. hafta maçları öncesinde şaşırtan bir olay yaşadı. Milliyet yazarı Attila Gökçe, Yılmaz Vural'ın Ümraniyespor-Alanyaspor maçından önce yaşadığı ilginç olayı bugünkü köşesine taşıdı.

İşte Attila Gökçe'nin yazısı;

"Yılmaz Vural Hocamız, geçenlerde Endexspor yöneticisi Adil Yıldız’ı aradı, “Ümraniyeli dostlar maça davet etti, gel birlikte kendimize bilet alıp sakin bir maç seyredelim” dedi. Passolig kartlarıyla TFF kontenjanından bilet alıp Karagümrük maçına gittiler. Tarafsız seyirciye kale arkası uygun görülmüştü. Neyse, Hoca da kale arkasından maç izlemeyi severdi. Sorun yoktu.

Sonrasında Ümraniye - Alanyaspor maçını da izlemek istedi Yılmaz Hoca… Passolig’e girdiler ki… Aaa!… Kale arkası tribünü maç sonundaki kötü tezahürat nedeniyle kapanmış, Yılmaz Hoca ile Adil’in bilet hakları bloke edilmişti. İlahi Yılmaz Hoca… Bunu da gördün ya! Neyse, yine de bir hayır varmış. Bak, sen gitmedin adamlar ilk kez maç kazandı!"