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Spor Yılmaz Vural: Türkiye'de bu ilk oldu
Spor

Yılmaz Vural: Türkiye'de bu ilk oldu

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Türkiye Ligi’nde ilk defa VAR’a gidilmeden bir maçın bittiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:47:00 -
Yılmaz Vural: Türkiye'de bu ilk oldu

Süper Lig’in 36. haftasında evinde karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenen BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Vural, “6 ve 22 dakikalarda iki tane pozisyonu rakibin var. Sonra biz sazı elimize aldık. Bizim de 28 ve 30 dakikalarda iki pozisyonumuz var. 2’şer pozisyonla devre bitti. 58, 64, 71, 83, 90 ve çok şükür 90+6'da Obertan’ın attığı müthiş golle hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Orta sahayı kullanmadan atılacak uzun toplarla iş yapılmaya çalışıldı. Çoğunu kazandık, dönen topları kazandık, oyuna hakim olduk. Bir türlü gol olmadı, direkten döndük. Çok şükür biz tabii bizde de ufak bir ipad var elimizde. Sanki penaltı bizim gördüğümüz kadar içerdeydi gibi geldi. Türkiye liginde Ali kardeşime teşekkür ediyorum." dedi.

"İlk defa oldu"

Yılmaz Vural, "Türkiye liginde ilk defa VAR'a gidilmeden bir maç bitti. Yani gidilip bakılsaydı ben hakemle konuştuğumda, verilen cevap şuydu; VAR'dan bir uyarı gelmiyor. Demek ki öyle değerlendirmişler. Ben yine de hakeme e ekibine teşekkür ediyorum. Bu akşam bizim için çok kritik bir akşamdı. Çok şükür sonuç bizi çok mutlu etti. Bizim de takımla olan ilişkimizde en azından şunu öğrendiler, bir oyun oyuncu ile oynanıyor ama takım oyunu ile kazanılıyor. Dolayısıyla bu takım artık bir takım oldu duygusuyla, sevinmesiyle o reaksiyonu veriyor. Uğraşacağız, olur olmaz Allah büyüktür. Bu çabanın karşılığını bugün aldık. Bundan sonraki maçlar hiç kolay değil Gaziantep, Başakşehir, Kasımpaşa Fenerbahçe, Alanya hiç kolay maçlar değil. Fenerbahçe'nin şampiyonluğa çok yakınlaşması, Alanya'nın dördüncü olabilir miyim gayreti var. Biz hesap yapmıyoruz önümüzdeki maçı kazanırsak o zaman hesap yapıyoruz. Çocuklarımı gönülden kutluyorum geri kalan maçlarda aynı şeyleri yaparlarsa aynı sonucu alabilirler” ifadelerini kullandı.

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