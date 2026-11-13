  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
O isim sebebini açıkladı: Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat başladı! Evlerini satışa çıkarıyorlar: Yahudilerin en çok gitmek istediği ülke belli oldu! Bağlantı, ilişki ve irtibat yok… Sedat Peker o isimle bağlarını kopardı! Kaplanla TikTok videosu çekmek istedi! Canından oldu Depremde zarar görmüşlerdi... 3 cami daha onarıldı Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bal... Türk balı 3 bin TL, yeni Zelanda balı ise bin euro! Bakın değişen neymiş Ankara'da oturanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapanacak! Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi: Cuma namazı sonrası 2 bin fidan dağıtıldı Lodos çıktı, ortalık savaş alanına döndü! Yaşlı kadın hastanelik oldu Tarih verildi: Dolar kuru 10 lira değişecek
Spor
6
Yeniakit Publisher
Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!

Beşiktaş'ın yaz aylarından beri gündeminde tuttuğu kanat oyuncusu Dodi Lukebakio için Sunderland'in devrede olduğu öğrenildi.

#1
Foto - Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!

Ara transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta, gündemdeki isimlerden bir tanesi de Dodi Lukebakio.

#2
Foto - Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!

Belçikalı oyuncu için isteğini yaz aylarından bu yana sürdüren siyah-beyazlılara transferde kötü haber geldi.

#3
Foto - Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!

Benfica'da istediği forma süresini bulamayan 29 yaşındaki futbolcu için ayrılık ihtimali her geçen gün artarken, Premier Lig'den de oyuncuya ilgi olduğu öğrenildi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Sunderland, Dodi Lukebakio için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!

Premier Lig'de topladığı 8 puanla küme düşme hattında yer alan Sunderland'in, uzun süreli sakatlığı bulunan Romaine Mundle'ın yerini doldurmak istediği ifade edildi.

#5
Foto - Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!

Bu sezon Benfica formasıyla 18 maçta 623 dakika görev alan Lukebakio, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Portekiz ekibiyle kontratı 2030 yazında sona erecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü
Siyaset

Bayraktaroğlu, Hafter ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da gelen Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Halid Hafter ile görüş..
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, saray..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu
Gündem

Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

Eser ve hizmet üretmek yerine her fırsatta heykel ve büst edebiyatına sığınan "havlucuların partisi" YENİ Parti, Gaziantep’in İslahiye ilçes..
Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı
Gündem

Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Ekrem İmamoğlu nasıl piyasaya sunulduysa onun arkasındaki güçler kimse, fon yolsuzluğuna ..
Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
Gündem

Son dakika! Malatya'da kahreden haber! Askeri helikopter düştü: 4 asker şehit oldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri bir helikopter düştü. Helikopterin düştüğü bölgede yangın çıkarken, alevler yakındaki bir eve de sıçr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23