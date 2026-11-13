Savunma ve kanat için hamleler: Beşiktaş'ın Dodi Lukebakio hayaline İngiliz engeli!
Beşiktaş'ın yaz aylarından beri gündeminde tuttuğu kanat oyuncusu Dodi Lukebakio için Sunderland'in devrede olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş'ın yaz aylarından beri gündeminde tuttuğu kanat oyuncusu Dodi Lukebakio için Sunderland'in devrede olduğu öğrenildi.
Ara transfer döneminde kanat rotasyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta, gündemdeki isimlerden bir tanesi de Dodi Lukebakio.
Belçikalı oyuncu için isteğini yaz aylarından bu yana sürdüren siyah-beyazlılara transferde kötü haber geldi.
Benfica'da istediği forma süresini bulamayan 29 yaşındaki futbolcu için ayrılık ihtimali her geçen gün artarken, Premier Lig'den de oyuncuya ilgi olduğu öğrenildi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Sunderland, Dodi Lukebakio için girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
Premier Lig'de topladığı 8 puanla küme düşme hattında yer alan Sunderland'in, uzun süreli sakatlığı bulunan Romaine Mundle'ın yerini doldurmak istediği ifade edildi.
Bu sezon Benfica formasıyla 18 maçta 623 dakika görev alan Lukebakio, 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Portekiz ekibiyle kontratı 2030 yazında sona erecek.
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