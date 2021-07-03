Yılmaz Özdil'in mafyaya olan merhameti: Ünlü Baba Sedat Peker...
Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, Yılmaz Özdil'in bir dönem Star gazetesindeyken, aktif rol alarak attığı haber manşetlerini paylaştı. Özdil'in mafya elebaşısı Sedat Peker için kullandığı merhamet dolu ifadeler dikkat çekti.
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Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in iddialarına umut bağlayan muhalefetin arşiv sayfalarından, onlara olan hayranlıkları çıktı.
Özdil'in 'mafya' sevdası arşivlerde
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Zekeriya Say, Yılmaz Özdil'in Star gazetesi yönetiminde aktif rol aldığı dönemde attığı manşetleri ortaya çıkardı.
Star: Ünlü baba Sedat Peker...
Özdil'in yönetimindeki Star'ın, 28 Ağustos 1999 günü, o dönem Sakarya'da yaşanan büyük depremden sonra yardım yapan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'e güzellemede bulunduğu ortaya çıktı.
Peker'den, 'Ünlü baba' ifadesiyle bahseden Özdil'in Satr'ı, haberde, "Ünlü baba Sedat Peker, şefkat elini Sakarya'daki depremzedelere uzattı. Onbinlerce kişiyi yedirip, içiriyor. Sırada ev ve araba var." ifadelerini kullanmış.
'Beni hayretler içinde bıraktı'
Özdil'in arşivlerdeki mafya güzellemesini Twitter hesabından paylaşan Yeni Akit yazarı Say, "Bidon Yılmaz Özdil'in Star'ı. CHP'nin bankası mafya babalarına usulsüz kredi verirken.. Özdil de böyle manşetler atıyormuş. Masum insanlara bile küfreden Özdil'in attığı bu merhamet dolu manşetler beni hayretler içinde bıraktı." dedi.