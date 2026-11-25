Erbakan, ittifak sürecinde imzalanan mutabakat metnindeki şartların yerine getirilmediğini öne sürerek, bütçe açıkları ve faiz ödemeleri nedeniyle iktidara destek vermelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

MUTABAKAT METNİ VE BÜTÇE RAKAMLARI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Safranbolu'da partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Fatih Erbakan, 2026 ve 2027 bütçelerindeki açık ve faiz ödemelerine dikkat çekerek, denk bütçe sağlanmadan mevcut yönetime destek veremeyeceklerini dile getirdi. Paylaşımda ve yönetimde adalet, kamuda israfın önlenmesi ve imtiyazlı holdinglere kaynak aktarımının durdurulması gibi maddelerin yer aldığı mutabakat metnine uyulmadığını savunan Erbakan, "Cumhur İttifakı'ndan ayrıldık. Bundan sonra da tekrar Cumhur İttifakı ile birlikte olmamız söz konusu değildir. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez" ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASI İÇİN YARGI VE İADE ÇAĞRISI

Açıklamalarında gündemdeki fon soruşturmasına da değinen Fatih Erbakan, söz konusu fonların doğrudan 20 milyar dolar, borsadaki değer kaybıyla birlikte ise 180 milyar dolara yakın zarara yol açtığını belirterek durumu yüzyılın kaybı olarak nitelendirdi. Krizden hemen önce fondan çıkış yapanların kayıtlarının devletin elinde bulunduğunu söyleyen Erbakan, sorumluların kim olduğuna bakılmaksızın yargı önüne çıkarılması ve haksız kazançların geri alınarak fon mağdurlarına iade edilmesi gerektiğini kaydetti.