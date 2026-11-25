ABD enflasyon verisi sonrası altın çakıldı! Küresel fırtına piyasaları vurdu, dolar yönünü yukarı çevirdi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği ekim ayı PCE enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarındaki düşüş derinleşti.
Ons altın yüzde 2,15 gerileyerek 3 bin 476,95 dolara, gram altın ise yüzde 2,04 değer kaybederek 5 bin 665,09 liraya inerken, Dolar/TL 50,67 seviyesine yükseldi.
ABD ENFLASYON VERİSİ ALTINDA SATIŞ DALGASINI BÜYÜTTÜ
ABD'de kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekim ayında aylık yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış kaydetti. Veri öncesinde Fed'in aralık toplantısında faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesiyle baskı altında kalan ve 15 ayın en düşük seviyelerine inen altın, açıklanan rakamların ardından yeni kayıplar yaşadı.
DOLAR/TL YÜKSELİŞTE, GÖZLER ARALIK FAİZ KARARINDA
Küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin şekillendiği süreçte Dolar/TL yüzde 0,11 artışla 50,67 seviyesine çıktı. Piyasalarda tüm gözler ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında açıklayacağı faiz kararına ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların seyrine çevrildi.