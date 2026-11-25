İstanbul'un Şişli ilçesinde müşterisine gereksiz yere dört lastik satmaya çalıştığı öne sürülen işletmeyle ilgili geçmiş yıllarda yapılan şikayetler yeniden gündeme geldi.

Araç kamerasına yansıyan “Ayarı elleme, bozuk de” sözlerinin ardından Ticaret Bakanlığının harekete geçtiği işletme hakkında 2024 ve 2025 yıllarında da müşterilerin benzer şikayetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

YARIK LASTİK TAKIP GÖNDERMİŞLER

ŞikayetVar platformunda Şubat 2024'te yayınlanan bir şikayette, dört lastiğini değiştirmek için söz konusu işletmeye giden vatandaş, yapılan işlemin özensizliğinden yakınırken aracına yarık lastik takıldığını da ileri sürdü.

Can güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirten vatandaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Eğer bu lastikle bir kaza yapmış olsaydım ve yaralanmış, sakat kalmış ya da ölmüş olsaydım ne olacaktı? Bu firmayı Tüketici Mahkemesi'ne şikayet edeceğimi belirtmek isterim.”

BİR BAŞKA MÜŞTERİYE DE DÖRT LASTİK SATMIŞLAR

22 Şubat 2025 tarihinde aynı platformda yayınlanan bir başka şikayet ise son yaşanan olayla benzerliği bakımından dikkat çekti.

Depodan getirilen kış lastiklerinin tabanında kırık bulunduğu ve bu lastiklerle yola çıkmasının tehlikeli olacağı söylenen müşteri, güvenliğini riske atmamak için dört yeni lastik satın almak zorunda kaldığını belirtti.

Eski lastiklerini daha sonra başka lastikçilere gösteren vatandaş, lastiklerinde herhangi bir sorun bulunmadığı yönünde cevap aldığını ancak işletmenin bu değerlendirmeyi kabul etmediğini aktardı.

Lastik üreticisinin Türkiye temsilciliğine de başvuran müşteri, kendisine fabrikasyon kaynaklı herhangi bir sorun bulunmadığının bildirildiğini kaydetti.

BU DEFA ARAÇ KAMERASINA YAKALANDILAR

9 Kasım 2026 tarihinde aracının bir lastiğindeki problem nedeniyle işletmeye başvuran F.Ü., dört lastiğinin birden değiştirilmesi gerektiğinin söylendiğini belirtti.

Sadece sorunlu lastiğini değiştiren vatandaş, daha sonra araç kamerasındaki kayıtları inceleyince çalışanlar arasındaki dikkat çekici konuşmayla karşılaştı.

Çalışanlardan birinin diğerine “Ayarı elleme, bozuk de” şeklindeki sözlerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

İŞLETME SAHİBİ ÖZÜR DİLEDİ

Olay sırasında iş yerinde bulunmadığını açıklayan işletme sahibi A.S., müşterinin bir lastiğinde balon bulunduğunu, söz konusu lastiğin değiştirildiğini, rot ayarının yapıldığını ve faturanın düzenlendiğini belirtti.

Çalışanlar arasındaki konuşmanın hata olduğunu kabul eden işletme sahibi, 15 Kasım'da olaydan haberdar olduklarını ve ilgili personelin aynı gün işten çıkarıldığını açıkladı.

İşletmenin 20 yıllık geçmişinde ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirten A.S., kamuoyundan özür diledi.

DENETİMDE ÇOK SAYIDA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin işletmede gerçekleştirdiği denetimde çok sayıda mevzuata aykırı uygulama belirlendi.

Motor yağı, cam suyu, fren balata spreyi ve silecek gibi ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunmadığı, rot-balans, lastik değişimi, jant düzeltme ve periyodik bakım hizmetlerine ilişkin fiyat listelerinin müşterilere sunulmadığı tespit edildi.

İşletmenin tabela ve servis fişlerinde bulunması gereken “Özel Servis” ibaresine yer verilmediği, şikayetçi müşteriye servis fişi düzenlenmediği ve yedek parça fiyat listesinin bulunmadığı da tutanaklara geçti.

Müşteriye satılan lastiğin garanti belgesinin işletmede bulunmadığı ve tüketiciye teslim edilmediği de belirlendi.

REKLAM KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Müşterinin dört lastiğini değiştirmeye yönlendirilmesi, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışılması ve tüketicinin yanıltılması yönündeki iddialar ise incelenmek üzere Reklam Kurulu'na sevk edildi.