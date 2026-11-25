Gazze’deki ilgili hükümet kurumları, işgal rejiminin sahada ve insani konularda tekrarlanan ağır ihlallerle anlaşmayı sistematik biçimde baltalamayı sürdürdüğünü bildirdi. Bu ihlaller, uluslararası insancıl hukukun açıkça çiğnenmesi ve arabulucuların ve uluslararası garantörlerin iradesine meydan okunması anlamına geliyor. İşgal güçleri bu ihlallerle istikrarı bozmayı, kaosu ve güvenlik sorunlarını körüklemeyi amaçlıyor.

1690 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6120 KİŞİ YARALANDI, 223 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 410 gün boyunca hükümet yetkilileri şu verileri kaydetti: Sahada ve insani yardım alanında 6.405 ihlal: İşgal güçleri, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana saldırganlıklarını ve üzerinde uzlaşılan yükümlülüklerden kaçınma tutumlarını sürdürdü.

1.690 kişi, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana işgal güçlerinin doğrudan hedef alması sonucu hayatını kaybetti.

6.120 kişi, ateşkes anlaşmasından bu yana devam eden bombardıman, ateş açma ve saldırılar nedeniyle yaralandı.

223 kişi, ateşkes hükümleri ve ilgili anlaşmalar açıkça ihlal edilerek işgal güçleri tarafından gözaltına alındı.

TERÖR DEVLETİ GEÇİŞLERE İZİN VERMİYOR!

İnsani protokol ve sınır kapılarındaki geçişlerle ilgili resmî veriler, işgal güçlerinin kuşatmayı ağırlaştırdığını ve yardım çalışmalarını ve Refahtan giriş ve çıkışları engellediğini gösteriyor: İşgal güçleri, anlaşmanın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’ne girmesi gereken 246.000 tırdan yalnızca 80.937’sinin girişine izin verdi. Bu, sadece %32’lik bir uyum oranına karşılık geliyor. Bu durum insani krizi derinleştiriyor ve 2,4 milyondan fazla insanı temel ihtiyaçlardan, yardımdan ve barınma imkânlarından mahrum bırakıyor. Refah Sınır Kapısı’ndan her iki yönde geçiş yapanların sayısı, üzerinde anlaşmaya varılan düzenlemelere göre geçiş yapması gereken 43.200 kişiden yalnızca 15.794 oldu. Bu da %36’lık bir uyum oranına karşılık geliyor. Ayrıca 91 kişi, herhangi bir hukuki veya insani gerekçe gösterilmeden ve keyfî biçimde geri çevrilerek sınır geçişinden mahrum edildi.

“ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİ İŞGALCİYİ TEŞVİK EDİYOR”

Hükümet Medya Ofisi ihlallerin tüm hukuki ve ahlaki sorumluluğunun işgalci İsrail’e ait olduğunu belirterek, “Uluslararası toplumun sessizliğinin, işgalcinin öldürme, kuşatma ve yükümlülüklerini yerine getirmeme politikalarını sürdürmeye teşvik ettiğini vurguluyoruz. Arabuluculara, garantörlere, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler’e ve bağlı insan hakları ve insani yardım kuruluşlarına; işgal güçlerinin sahadaki tüm ihlalleri derhâl durdurulmasını sağlamak, anlaşmanın tüm hükümlerinin eksiksiz uygulanmasını güvence altına almak, sınır kapılarını düzenli biçimde açmak ve üzerinde uzlaşılan miktardaki tüm insani yardım ve ihtiyaç malzemelerinin hiçbir kısıtlama ya da engel olmadan girişini sağlamak için acilen ve kararlılıkla harekete geçme çağrısında bulunuyoruz” mesajını verdi.