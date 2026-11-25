Belçika’da yapay zeka destekli siber saldırı, 1,2 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasına yol açtı. Ülkenin kuzey kesiminde yer alan bölgede bulunan 82 belediyeye eş zamanlı bir siber saldırı düzenlendiği tespit edildi. Siber güvenlik şirketleri Secutec ve SOCRadar tarafından yapılan açıklamaya göre, 6-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve "BabidiGhost" adı verilen saldırıda, bilgisayar korsanları doğrudan belediyelerin sistemlerini değil, belediyelere hizmet veren bir sağlayıcının şifrelenmemiş ve yeterli güvenlik önlemleriyle korunmayan sunucusunu hedef aldı. Söz konusu sunucu üzerinden belediyelerin verilerine erişildiği ve vatandaşlara ait 1.2 milyon kişisel verinin çalındığı bildirildi.

Milyonlarca kişiye ait veriyi topladılar

Saldırılar sırasında ele geçirilen ve internette paylaşılan veriler arasında isim, adres ve doğum tarihlerinin yanı sıra ulusal kayıt ve kimlik numaraları, IBAN bilgileri ve araç plakalarının da bulunduğu bildirildi.

Araştırmacılar, ileri düzey teknik bilgisi olmayan bir saldırganın, Çin merkezli yapay zeka modeli DeepSeek'in güvenlik önlemlerini aşarak modeli dijital bir asistanla entegre ettiğini ve zararlı yazılımları yapay zekaya yazdırdığını tespit etti.

Saldırı Belçika ile sınırlı değil

Tespit edildikten sonra derhal Belçika Siber Güvenlik Merkezi'ne (CCB) bildirilen bu saldırı dalgasının, Belçika'nın yanı sıra Fransa ve İsviçre'deki 50'den fazla banka, sigorta ve finans kuruluşunu da hedef aldığı, ancak çok faktörlü kimlik doğrulama kullanan kurumların saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Saldırının Flaman Bölgesi tarihinin en büyük siber saldırısı olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.