TMSF’nin kayyım olarak atandığı Sözcü TV’de Ana Haber Bülteni’ni sunacak isim Serap Belovacıklı oldu. Yeni yönetimle anlaşan Belovacıklı aynı zamanda fon soruşturmasında bakanlar ile Ak Partili isimlere iftiraları elinde patlayan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile evli.

Belovacıklı son olarak sosyal medya hesabından Ak Parti seçmenlerine yönelik "Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin, açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serap Belovacıklı hakkında 'halkın bir kesimini aşağılama suçundan' resen soruşturma başlatılmıştı.

Belovacıklı’nın tüm bunların ardından TMSF yönetimindeki Sözcü’de ödüllendirilmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Belovacıklı'nın aana haber bültenine atanmasının ardından Özlem Gürses, Ekrem Açıkel, İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz gibi isimlerin Sözcü TV’den ayrılması dikkat çekti.