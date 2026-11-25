Türkiye'nin Mavi Vatan vizyonu kapsamında Doğu Akdeniz'de önemli bir gelişme yaşandı.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması, 20 Ekim 2026'da Libya Parlamentosu tarafından oy birliğiyle onaylanmıştı.



Söz konusu anlaşma, 25 Kasım 2026'da Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

RESMİ PROSEDÜRLER TAMAM

Türkiye’nin mavi vatanın Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve menfaatlerinin dış sınırlarının belirlenmesinde önemli bir dönüm noktası olan bu anlaşma için bütün resmi prosedürler yerine getirilmiş oldu.

DOĞU AKDENİZ'DE UZUN VADELİ STRATEJİK VİZYON

2019 yılında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasının önemli diplomatik dayanaklarından birini oluşturuyor.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin mutabakata verdiği onay, anlaşmanın Libya içindeki siyasi kabulünü genişleten önemli bir adım oldu.

Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği ilişkiler, dünyaya örnek teşkil ederken Doğu Akdeniz'in geleceğini, karşılıklı menfaatleri ve bölgesel istikrarı esas alan uzun vadeli bir perspektife dayanıyor.