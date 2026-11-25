ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşla birlikte küresel enerji krizinin merkezine dönüşen Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gelişme yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin belirlediği geçiş güzergâhlarına uymayan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı ve meydana gelen patlamaların ardından alev aldığı bildirildi.

HÜRMÜZ'DE ASKERİ DENETİMLER ARTIRILDI

İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, boğazdaki deniz trafiğinin daha sıkı kontrol altına alındığını ve bölgeye yeni gözetleme sistemlerinin konuşlandırıldığını açıkladı.

Gemi sahiplerine ve işletmecilerine uyarıda bulunan Ekreminiya, güvenli geçişlerin sağlanabilmesi için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon kurulması gerektiğini vurguladı.

İran ordusu dün de boğazın doğusunda ABD'ye ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuştu.

TAHRAN'DAN WASHINGTON'A 48 SAATLİK TEKLİF

Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik devam ederken diplomatik girişimler de hız kazandı.

Katar'ın arabuluculuğunda ABD'ye yeni bir teklif ileten Tahran yönetimi, şartlarının kabul edilmesi durumunda boğazı 48 saat içerisinde yeniden ulaşıma açabileceğini bildirdi.

İran, ABD'nin limanlarına yönelik uyguladığı deniz ablukasını kaldırmasını ve savaşın bütün cephelerde sona erdirilmesini istiyor.

Washington yönetimi ise İran limanlarına yönelik ablukayı süresiz olarak devam ettirebileceğini belirtiyor.

HÜRMÜZ'DEN GEÇEN GEMİ SAYISI ADETA ERİDİ

Bölgedeki askeri gerilimin uluslararası deniz ticaretine yansımaları rakamlara da damgasını vurdu.

MarineTraffic verilerine göre, 1-7 Kasım tarihleri arasında Hürmüz Boğazı'ndan 226 gemi geçerken, 17-23 Kasım tarihleri arasında bu rakam 125'e kadar düştü.

İki dönem arasında gemi geçişlerinde yüzde 44,7 oranında azalma yaşandı.

Savaş öncesinde günlük 125 ila 140 geminin kullandığı boğazda, son bir haftalık gemi geçişi savaş öncesindeki bir günlük seviyeye geriledi.

DÜNYANIN ENERJİ DAMARINDA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Savaş öncesinde küresel ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte birine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, enerji piyasalarındaki tedirginliği artırıyor.

Washington'un deniz ablukasını sürdürmesi ve Tahran'ın boğaz üzerindeki askeri kontrolünden geri adım atmaması, küresel enerji ticaretini tehdit eden krizin derinleşmesine yol açıyor.