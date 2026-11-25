İlk kez SİHA platform entegrasyonu gerçekleştirilen TOLUN L, Saros Hedef Adası'nda yapılan test atışında hedefi tam isabetle vurdu.

İnsansız hava araçlarında kullanımda açılır kanat yapısı ile 50 kilometre üzeri menzile sahip olan TOLUN L, KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanaş hasar kabiliyeti sağlıyor.

TOLUN L, çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS çözümü sağlanıncaya kadar ANS güdümlü olarak uçuşuna devam edebiliyor.

TOLUN L, hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettikten sonra KİLİT 310 lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor.

'OYUN DEĞİŞTİREN KABİYETLERDE BUGÜN'

Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN L, yol noktası takibi yapabiliyor, sorti sayısını düşürerek operasyon maliyetlerini azaltabiliyor, hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için kokpitten programlanabiliyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sanal medya hesabından, atışa ilişkin görüntüleri paylaşırken, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da 'Oyun değiştiren kabiliyetlerde bugün' notuyla paylaşım yaptı.

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