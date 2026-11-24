Şamil Tayyar'a ne oldu? 6 gündür kayıp!
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Gündemdeki konular üzerine hemen her gün, bazen günde birkaç kez paylaşım yaparak değerlendirmelerde bulanan Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesaplarından 6 gündür paylaşım yapmaması ‘Şamil Tayyar’a ne oldu?’ sorularına neden oldu. 17 Kasım’da fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade veren ve son paylaşımını 18 Kasım’da yapan Tayyar, sessizliğinin nedenine ilişkin sorulara "Uygun bir vakitte bir açıklama yapacağım" cevabını verdi.
Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'ın her gün gündemdeki konular üzerine paylaşım yaptığı sosyal medya hesabından bir süredir paylaşım yapmaması merak konusu oldu. Sessizliği üzerine çeşitli iddialar gündeme gelen Tayyar, sessizliğinin nedenine ilişkin şimdilik konuşmamayı tercih ettiğini, ancak ilerleyen günlerde açıklama yapacağını söyledi.
Kendisini arayan diğer gazetecilere herhangi bir bilgi vermediğini belirten Tayyar, paylaşım yapmama nedenine ilişkin "Başka arkadaşlar da aradı, onlara da bir şey söylemedim. Bir uygun vakit kendim bir açıklama yapacağım zaten. Biraz vakti var, uygun bir vakit inşallah açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.
Tayyar, Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesine ilişkin de yorum yapmayı reddetti.
NE OLMUŞTU
Son olarak fon soruşturması kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren ve adliye çıkışında hakkındaki suçlamaları reddeden Tayyar, TERA'yı "suç örgütü" olarak nitelendirerek kendisine yönelik iddiaların fon soruşturmasındaki mücadelesini engellemeye yönelik bir kumpas olduğunu savunmuştu. Tayyar, hayatında tanımadığı ve telefonla dahi görüşmediği kişilerin kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu ileri sürmüştü. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 yıldır borsaya, fona veya faizli mevduat hesabına para yatırmadığını belirtmiş, iddiaların araştırılması için tüm HTS ve baz kayıtlarının incelenmesini istemişti.
Kaynak: OdaTV
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