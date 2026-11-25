ATB kasım ayı meclis toplantısında konuşan Çandır, ayrıca 50 milyar liralık yeni hacmiyle devreye alınan TOBB Nefes Kredisi için teşekkür ederek, iklim ve tarım alanındaki projelerin kalıcı işbirliklerine dönüşmesi adına kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

SU VE TARIM VİZYONU ULUSLARARASI PLATFORMDA PAYLAŞILDI

Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ali Çandır, Antalya'nın dünyanın en kritik iklim buluşması olan COP31'e ev sahipliği yaparak uluslararası organizasyonlardaki başarısını bir kez daha kanıtladığını belirtti. 2026 yılı çalışma temasını su olarak belirlediklerini hatırlatan Çandır, Antalya Su Diyaloğu ve Antalya Su Zirvesi'nden elde edilen tespitleri sonuç raporuyla COP31'e taşıdıklarını ve düzenlenen panelle kentin su gündemini küresel ölçekte görünür kıldıklarını ifade etti.

ANTALYA MUTABAKATI VE DEV YATIRIM ZİRVESİYLE YENİ DÖNEM

Zirve kapsamında Antalya Tarım Konseyi tarafından hazırlanan İklim Dayanıklı Tarım için Antalya Mutabakatı ile tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve iklim uyumuna yönelik ortak bir irade ortaya konulduğunu aktaran Çandır, TOBB'un Özel Sektör Elçiliği görevini başarıyla yürüttüğüne dikkat çekti. 55 ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcıyı buluşturan COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nde yeşil dönüşüm, iklim finansmanı ve yatırım imkanlarının ele alındığını kaydeden Çandır, kurulan uluslararası temasların somut yatırımlara dönüşmesi için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.