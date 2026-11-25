UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Galatasaraylı futbolcu Deniz Gül, maçta yüzüne aldığı sert darbe sonrası ameliyat edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada burnunda cilt yaralanması ve kırık oluşan oyuncunun operasyon geçirdiği belirtilirken, genç futbolcunun Beşiktaş derbisinde forma giymesinin beklendiği aktarıldı.

AVRUPA MAÇINDA DARBE ALDI, SON DAKİKADA GOLÜ ATTI

Aston Villa karşılaşmasının 77. dakikasında rakip fileleri havalandırarak takımına üç puanı getiren ve kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan Deniz Gül, gol pozisyonu sırasında aldığı darbe nedeniyle burnundan yaralandı. Sahada dikiş atılan ve yüzü bandajlanarak mücadeleye devam eden futbolcunun, yaranın belirgin bir iz bırakmaması ve hasarın değerlendirilmesi amacıyla operasyona alındığı bildirildi.

DERBİ İÇİN GÖZLER SAĞLIK HEYETİNDE

Galatasaray sağlık ekibinin günlük olarak takip edeceği Deniz Gül'ün, takımın önündeki kritik Beşiktaş derbisinde sahada olmasının beklendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılı camiada hem Avrupa zaferinin sevinci hem de fedakarlıkla mücadele eden futbolcunun sağlık durumu yakından izleniyor.