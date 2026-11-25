İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlem!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Mega kent İstanbul'un göbeği olarak bilinen İstiklal Caddesi'ne çıkan bazı sokaklar kapatıldı.
İstanbul'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Alınan tedbirler kapsamında Taksim Meydanı yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılırken, İstiklal Caddesi'ne çıkan birçok ara sokağa da bariyerlerle geçiş izni verilmedi.
İSTİKLAL'E POLİS ARAÇLARI GETİRİLDİ
Bölgeye ve çevredeki ana arterlere çok sayıda polis ekibi ile güvenlik aracı konuşlandırıldı.
Vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için kapalı yollar yerine alternatif güzergahları ve açık olan toplu taşıma duraklarını kullanmaları gerekiyor.
Gündem
Ünlü oyuncudan İstanbul Havalimanı'na tam not! Gördüğü detay karşısında hayranlığını gizleyemedi