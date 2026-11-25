Rize'de koronavirüs geçirdikten sonra pandemi sonrası kontrol amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Ali Kemal Bergel ile KOAH ilaç raporunu yeniletmek için muayene olan Adem Önçırak'ın çekilen akciğer filmlerinde kitle tespit edildi. Yaşam süresi en kısa kanser türleri arasında gösterilen akciğer kanseri teşhisi konulan iki hasta için de cerrahi müdahale kararı alındı. Gerekli hazırlıkların ardından farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla sağlıklarına kavuşan hastaların hekimleri eşliğinde tedavi ve takipleri sürerken, uzmanlar özellikle sigara içen ve dumanına maruz kalan kişilerin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, erken tanının önemine dikkati çekti.

"Bütün kanserlerde öyledir ama akciğer kanserinde geç kalmamak lazım"

RTEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Şahin, vakaların büyük çoğunluğunun geç evrede yakalandığına dikkati çekerek, "Akciğerin üst lob posteriorunda küçük bir nodül var ama biraz düzensiz sınırlıydı. Ameliyat kararı aldık. Hemen ameliyat yaptırmış ve ameliyat esnasında patolojisi adenokanser gelmiş ve lobektomiye dönmüşler. Yani lobektomi demek akciğerin üst lobunun tamamen çıkarılması. Ondan sonra 5 yıldır da KOAH hastası olmasına rağmen, müzmin bronşiti de var, çok sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmekte. Tamamen oradaki bir an dikkatli bir şekilde tomografiyi incelemek ve 'Küçüktür, bir şey olmaz' dememek, takibini güzel yapmak ve gerektiği zaman da çekinmeden cerrahiden kaçmamak gerekiyor. Akciğer kanserinin kesin tedavisi cerrahi. Cerrahi olmazsa olmaz şeyimiz. O şansı hastalara vermek zorundayız. Akciğer kanserlerinde erken teşhis ne yazık ki çok başarılı olduğumuz bir konu değil. Yüzde 80-85 vakayı biz geç evrelerde yakalıyoruz, yani ameliyat şansını kaybettiği evrelerde yakalıyoruz. Erken yakaladığımız durumlar Ali Kemal Bey'de olduğu gibi tesadüfi olarak çekilen tomografilerde veya başka bir nedenle yapılan tomografilerde (ameliyat öncesi, evlilik öncesi vesaire) insidental olarak rastgele çekilen filmlerde nodülün gözükmesi veya kitlenin gözükmesiyle erken yakalanabiliyor metastaz yapmadan. Ama bunlar yüzde 15-20'yi geçmiyor. En önemli belirtileri öksürük, balgam. Ama bunların çoğu sigara içicisi olduğu için -akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı sigara içen hastalar- bunlar bir şekilde başka şeylere yoruyorlar. Yani 'çok sigara içiyorum, sinüzit oldum, üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdim, ona bağlı öksürük balgamdır' diye pek doktora gitmek istemiyorlar. İleri evrelerde yani kan tükürme, sırt ağrısı, zayıflama, iştahsızlık raddelerine geldiği zaman da çoğu zaman büyük oranda bunlar ne yazık ki metastazını yapmış, çevre dokulara ve uzak dokulara yayılmış akciğer kanseri oluyor. Bunlar cerrahi şansını, kesin tedaviyi kaçırdıkları için diğer tedavileri öneriyoruz. Küçük bir nodülse bunların belli takip süreleri var. Başta 3 ayda bir tomografi çekiyoruz, bir sonraki sefer 6 ayda bir. Eğer hala stabilse yani en ufak bir milimetrik oynama yapmamışsa, büyümemişse senede bir bu şekilde takip ediyoruz. Sigara içmemesini öneriyoruz. Rutin en ufak bir şikayeti olduğu zaman zayıflaması, kan tükürmesi, sırt ağrıları vesaire ihmal etmemesini söylüyoruz. Biyopsi aşamasında veya ameliyat aşamasında hastalar biyopsiyi, ameliyatı duyduğu zaman hemen kaçıyorlar. Ve bunların büyük bir kısmı inop olup geliyorlar. Yani ameliyat şansını kaybetmiş. 'Ben bir düşüneyim' diyor, bir sene sonra çıkıp geliyor, kanser her tarafını sarmış oluyor. Bütün kanserlerde öyledir ama akciğer kanserinde geç kalmamak lazım. Erken teşhis hayat kurtarıyor" dedi.

"50-55 yaşın üzerindeki risk grupları mutlaka tomografi çektirmeli"

RTEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türüt ise Adem Önçırak'ın tedavi sürecine ve sigaranın yol açtığı tahribata değinerek, "Bir buçuk ay önce ameliyat ettiğimiz bir hasta. Maalesef KOAH sebebiyle biz ameliyattan önce hastanın ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağını test ediyoruz. Ameliyatı önce tolere etmeyecek koşullara sahipti. Yaklaşık 1 ay, belki bir buçuk ay akciğer rezervlerini artırmaya yönelik göğüs hastalıkları hocalarımızdan da destek alarak uğraştık, tam sınırdayken yakaladık. Sigara içenler mutlaka ve mutlaka bu illetten kurtulmaları gerekiyor bir an önce. Beyefendi de böyle bir hikayeye sahip. Şimdi çok da başarılı bir ameliyat oldu, ek tedavi vereceğiz. Yakaladığımız hastalarda evre çok önemli. Maalesef çok erken evrelerde az hasta sayımız olabiliyor. Hastamız biraz orta evrelerde geldi diyebiliriz. O yüzden biz ameliyattan sonraki hastalarımıza evresine göre kemoterapi, immünoterapi, hedefsel tedaviler ve bazen radyoterapi gibi ek tedaviler vermek durumunda kalıyoruz. Kararlarımızı da göğüs hastalıkları, onkologlar, patologlar, radyasyon onkologları, nükleer tıp hocaları ve radyologların yer aldığı konseylerimizde multidisipliner alıyoruz. Akciğer kanseri maalesef dünyada en sık görülen ve en öldürücü kanser. Kadınlarda da son yıllarda özellikle adenokanser denen bir alt tip müthiş bir artış gösteriyor. Tanı anında hastaların büyük bir çoğunluğu evre 3 ve 4'te geliyor. Yani çok fazla ameliyat şansı olmayan hastalar. Ülkemizde akciğer kanseriyle ilgili henüz bir tarama programı maalesef yok. Sigara içenlere şunu öneririm: 50-55 yaşın üzerindeyse ve 20-25 yıl gibi uzun bir süre bir paketten fazla sigara içiyorsa göğüs hastalıklarına gidip, oldukça düşük radyasyon veren yeni jenerasyon cihazlarımızla çok endişe etmeden baz bir tomografi çektirmelerini öneriyorum. Özellikle Covid sürecinde hemen hemen Covid hikayesi olan her hastaya tomografi çektiğimiz için yakaladığımız erken vakalar oldu ama o geçici bir durumdu. Başta bu risk grubundaki hastalar olmak üzere KOAH hastaları, tüberküloz geçirmiş hastalar, amfizem dediğimiz sigaranın vermiş olduğu akciğer hasarına sahip olan hastalar ciddi risk altında. Amfizemi olan bir akciğer zemininde akciğer kanseri gelişme ihtimali 8-10 kat daha fazla. O yüzden bu risk gruplarının mutlaka tomografi çektirmelerini tavsiye ediyoruz. Biz tüm akciğer kanseri tanısı almış hastaların yüzde 15-20'sine cerrahi olarak ulaşabiliyoruz. Hastanemizde cerrahiyi hem kapalı yöntemle hem açık yöntemle başarıyla yaklaşık 18-19 yıldır uyguluyoruz. Sigara damarı olan her organı bozuyor. Akciğer kanseri tanısı koyduğumuz hastada sadece akciğer kanseri yok; amfizemi var, kalp rezervleri sıkıntılı, koroner arterleri problemli, böbreği hasta, mesanesi yetersiz çalışıyor. Eşlik eden hastalıkları yüksek bir gruptan bahsediyoruz. O yüzden sigarayı özellikle vurgulamak istiyorum. İçmeyenler de eğer yanında eşi veya bulunduğu ortamdakiler sigara içiyorsa pasif içici olarak büyük risk altında. Erken yakaladığımızda cerrahi ile çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 senedir şükürler olsun sosyal aktivitelerimden vazgeçmiyorum"

Pandemi sonrası kontrol sırasında kanser olduğunu öğrenen ve ameliyatla sağlığına kavuşan 73 yaşındaki Ali Kemal Bergel, "Doktor 'Burada bir nodül görüyorum, bunu bir takip edelim, ameliyat olman lazım' dedi. 'Hemen gel' dediler. Gittim, bir gün içerisinde her şey bitti, ikinci gün ameliyata aldılar. Sağ alt lobdaki nodülü aldılar. O gün bugün 5 senedir şükürler olsun yine bütün sosyal aktivitelerimden vazgeçmiyorum. Bunun tek zehri sigaradır. Çok dikkat etmek ve ihmal etmemek lazım" şeklinde konuştu.

"Sigaranın ne kadar zarar verdiğinin farkındayım, beni mahvetti"

KOAH ilacı yazdırmak için gittiği hastanede akciğerinde kitle tespit edilen ve akciğer kapasitesinin artırılmasının ardından ameliyat edilen 61 yaşındaki Adem Önçırak ise, "Röntgen çekildi, 'Bir kitle gördüm, tam emin olamadım' dediler. Tomografi sonucu ortaya çıktı ve 'Bir kitle var' dediler. Ameliyat elbisemi giydirdiler, ameliyathaneye indikten sonra göğsümü, sırtımı dinlediler ve 'Ameliyat olamazsın sen' dediler. Tekrar bir buçuk ay bekledim. Bu lanet bir şey, sigaranın ne kadar zarar verdiğinin tabii ki farkındayım. Beni mahvetti" dedi.