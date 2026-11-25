Cezaevi bahçesine uyuşturucu atacaklardı! 2 şüpheli tutuklandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Aydın’ın Efeler ilçesinde açık ceza infaz kurumunun bahçesine uyuşturucu fırlatmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında takip ettiği Y.K. (18) ve N.T.'yi (22) Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalıştıkları sırada yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 230 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.