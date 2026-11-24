AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "İsimlerin yenilenmesiyle zihniyetler yenilenmiyor, tabelaların değişmesiyle siyasi alışkanlıklar değişmiyormuş." ifadesini kullandı.

Elitaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Yeni Parti'nin siyasi hayatında tüzel kişiliği itibarıyla henüz yeni, kurumsal kimliğinin de teşekkül safhasında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Söylem ve eylemleri, bu kimliği ya inşa edecek ya da imha edecek. Millet de ortaya koyacakları siyasi sicille ya iftihar edecek ya da sandıkta ihtarını verecek. Takdir elbette milletin iradesinindir.

Gönül isterdi ki adı gibi zihniyeti de yeni olsun, siyasi hayatımıza ilkeli bir duruş, demokrasi kültürümüze yeni bir ahenk, siyasetimize yeni bir ivme kazandırsın.

Ancak görüyoruz ki eski alışkanlıklarını muhafaza ederken kendilerine yeni demek, antidemokratik eylemlere sarılırken demokratik kavramları dillerine pelesenk etmek, millet iradesini savunduğunu söylerken askerden bir saat müsaade istemek, hukukun üstünlüğünden dem vururken kendi iç ihtilaflarında ne hukuku ne de vicdanı gözetmek…

İsimlerin yenilenmesiyle zihniyetler yenilenmiyor, tabelaların değişmesiyle siyasi alışkanlıklar değişmiyormuş."