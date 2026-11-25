Palamut Ekşilisi (Trabzon) Tarifi İçin Malzemeler;

2 büyük boy palamut

6 orta boy patates

2 büyük boy soğan

1 bağ maydanoz

6 yemek kaşığı sıvı yağ

1 buçuk yemek kaşığı salça

4 yemek kaşığı domates sosu

4 diş sarımsak

1 limon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığının ucuyla karabiber

1 buçuk çay kaşığı kekik

Tuz

Palamut Ekşilisi (Trabzon) Tarifi Nasıl Yapılır?

Balıkları ayıklayıp dilimliyoruz. Yıkayarak iyice süzüyoruz. Patateslerimizi soyup fazla ince olmayan yarım ay şeklinde doğruyoruz. Daha sonra patateslerimizi derince bir kabın içine alarak 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve baharatları da ekleyip karıştırıyoruz. Dibini iki kaşık yağla yağladığımız tepsiye patateslerimizi diziyoruz. Patatesleri bu şekilde yağlayıp baharatlamak yemeğimizi daha lezzetli kılıyor. Ayrıca tepsiyi yağlamak da yapışmasını engelliyor. Piyaz şeklinde doğradığımız soğanlarımızı hafif iri doğradığımız maydanozlarla biraz da tuz serpip karıştırarak iki avuç kadar ayırıp gerisini patateslerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Sarımsaklarımızı da doğrayıp aralarına serpiştiriyoruz. En üstede balıklarımızı yerleştirip ayırdığımız soğanlı maydanoz karışımımızı balıkların üzerini kapatmayacak şekilde üstüne yerleştiriyoruz. Aralarına limon dilimleri yerleştiriyoruz. Bir tavanın içine domates sosumuzu ve salçamızı alarak 1 buçuk su bardağına yakın su koyup ocakta çözdürüyoruz. Daha sonra tepsimizin her tarafına gelecek şekilde bu sosumuzu döküyoruz. Yemeğimizi 180 derece fırında 40-45 dakika arası pişiriyoruz. Patatesler balıktan daha geç pişeceği için önce fırının altını açarak alttan pişiriyoruz. Yemek pişmeye yakın ise fırının üstünü de açıyoruz. Kontrollü bir şekilde yakmadan üstünü de hafif kızartıyoruz. Yemeğimiz servise hazırdır. Balıklar kendi yağında kızaracağı için çok hafif oluyor. İçindeki sebzeler de garnitür olarak ayrı bir lezzet veriyor. Bu bir Karadeniz yemeğidir. Yazın yaparsanız taze sebze olarak domates ve biber dilimleri de yemeğin üzerine yerleştirirseniz daha güzel olur. Deneyeceklere afiyet olsun

Trabzon usulü palamut ekşilisini su eklemeden yapmak için domates, soğan, patates ve limonun kendi suyunu salmasına güvenmek gerekir; tencere veya tepsiye hiç su koymadan kısık ateşte (veya 180°C fırında) sebzelerin ve balığın kendi suyunda pişirebilirsiniz.

Malzemeler;

• Balık: 1–2 adet orta/büyük boy palamut (2–3 cm kalınlığında dilimlenmiş, kanı iyice temizlenmiş)

• Sebzeler: 3–4 adet orta boy patates, 2 adet soğan, 2–3 adet domates, 4–5 diş sarımsak

• Yeşillik ve ekşi: 1 limon (yarısı dilim, yarısı suyu veya tamamı dilim/su), yarım demet maydanoz

• Yağ ve baharat: 4–6 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı (isteğe göre az tereyağı), tuz, karabiber, pul biber



Yapılışı (Su Eklemeden)

1. Balığı hazırlayın: Palamut dilimlerinin içindeki kanlı kısımları temizleyip kısa süre soğuk sudan geçirin, kağıt havluyla kurulayın ve tuzlayın.

2. Sebzeleri doğrayın: Soğanları halka veya yarım ay, patatesleri ince yuvarlak dilimler halinde kesin; domatesleri küp veya dilim doğrayın, sarımsakları ince dilimleyin veya bütün diş bırakın, maydanozu kıyın.

3. Katmanları dizin: Yayvan bir tencerenin veya fırın kabının tabanına biraz yağ gezdirip soğan ve ince patates dilimlerini yayın. Üzerine palamut dilimlerini yerleştirin. Katmanları dizin: Yayvan bir tencerenin veya fırın kabının tabanına biraz yağ gezdirip soğan ve ince patates dilimlerini yayın. Üzerine palamut dilimlerini yerleştirin. Ekşi ve aromayı ekleyin: Balıkların üzerine domates, sarımsak, maydanoz, limon suyu/dilimleri, kalan yağ ve baharatları ekleyin; su eklemeyin.



