Operasyonda yakalanan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de kendisini mehdi ilan eden şahsın, şifa dağıtma yalanıyla bir aileyi yaklaşık 3 milyon TL dolandırdığı, ailedeki kadına yönelik cinsel istismarda bulunduğu ve 3,5 yaşındaki masum bir çocuğa şiddet uyguladığı iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin Mehdi D. olduğu saptanırken, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü takip neticesinde zanlının Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gizlendiği belirlendi. 23 Kasım tarihinde belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında Mehdi D. ile suç gelirleri için banka hesaplarını kullandırdıkları tespit edilen babası A.D., annesi M.D., kız kardeşi M.D. ve E.U. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde söz konusu şarlatanın, bir başka vatandaşa da aracının büyülü olduğu yalanını söyleyerek sattırdığı ve elde edilen parayı kendi hesabına geçirdiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise suç delili niteliği taşıdığı değerlendirilen not defteri ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Mehdi D. ile babası, annesi ve kız kardeşi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, E.U. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.