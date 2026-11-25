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Seçim sürecinde Müslümanların oyunu almak için her türlü takiyyeyi yapan Ekrem İmamoğlu çiftinin maskesi bir kez daha düştü. 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün anıldığı törende dans eden İmamoğlu çifti benzer bir skandala imza attı. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen kocası Ekrem İmamoğlu’nu aklamak için türlü türlü eylemler içerisine giren Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir video daha paylaştı.

Dilek İmamoğlu sanal medya platformu X’te "Millet seni bekliyor" notuyla yayımladığı videoda yatay arzuların dikey ifadesi olarak tanımlanan ve Kanunu Sultan Süleyman’ın bir mektupla Fransa'da yasakladığı dansın çeşidini paylaştı. 2019 yerel seçimlerinde Zülfü Livaneli’nin söylediği "Bir millet seni bekliyor" sözüne atıf yapılan ve açık saçık giyimli insanların yer aldığı videoda, “Silivri’de yiğidim adın hala söyleniyor sokaklarda. Haksızlığın gölgesinde bile umut büyüyor içimizde. Adalet bir gün yerini bulacak diye bekliyoruz sabırla, senin duruşun bize güç veriyor susturuyor kimseyi” sözlerine yer verildi.