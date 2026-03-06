Yılmaz, İzmir’de 500 bin Sosyal Konut kura çekiminde konuştu: İzmir’de 21 bin 20 yeni konut inşa edilecek

“İzmir ve Ege Bölgesi de yoğun fay hatlarının bulunduğu bir coğrafyada yer almaktadır” diyen Yılmaz, “Bugün İzmir’deki yapı stokuna baktığımızda, şehirdeki yapıların yaklaşık yüzde 60’ının 2001 Deprem Yönetmeliği öncesinde yapılmış olduğunu göstermektedir. Bu tablo, güvenli konut üretimi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. İzmir’in yakın geçmişte yaşadığı deprem, bu riskin ne kadar somut ve yakıcı olduğunu hepimize göstermiştir. 2020 yılında yaşadığımız İzmir depremi sonrasında devletimizin tüm kurumları hızlı bir şekilde harekete geçmiş; TOKİ eliyle hak sahipleri için toplam 5 bin 61 konut kısa süre içerisinde inşa edilerek vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Bu süreçte ortaya konulan koordinasyon ve hızlı üretim kapasitesi, devletimizin afetlere karşı sahip olduğu güçlü kurumsal kabiliyetin açık bir göstergesi olmuştur” dedi.

90 MİLYAR DOLARI AŞAN HARCAMA İLE DEPREMİN YARALARI SARILMIŞTIR

2023 Kahramanmaraş depremine değinen Yılmaz şunları söyledi: “Riskli yapı stokunun yenilenmesi, şehirlerimizin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşaması devlet olarak en temel görevlerimiz arasındadır. 2023 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğümüz yeniden inşa ve ihya çalışmaları, bu sorumluluğu nasıl bir kararlılıkla yerine getirdiğimizi bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. Asrın Felaketi olarak adlandırdığımız bu büyük yıkımın ardından yürütülen çalışmalar da bu kapasitenin çok daha büyük bir ölçekte nasıl hayata geçirildiğini göstermiştir. 90 milyar doları aşan harcama ile depremin yaraları sarılmıştır.

Deprem bölgesinde yüzbinlerce konutun inşası süratle başlatılmış; şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılması için devletimiz, milletimizle omuz omuza büyük bir seferberlik yürütmüştür. Bölgede yürütülen yeniden inşa faaliyetleri, şehircilik tarihimizin en kapsamlı yeniden yapılanma süreçlerinden birini ortaya koymaktadır. Altyapıdan ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar şehir hayatının bütün unsurları eş zamanlı şekilde yeniden inşa edilmekte; vatandaşlarımızın güvenli ve düzenli yaşam alanlarına kavuşması için büyük bir kararlılıkla çalışılmaktadır. Bugün ortaya çıkan tablo, hem kurumlarımızın hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın sahadaki başarısının milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını açık biçimde ortaya koymaktadır”

İZMİR’E 175 MİLYAR LİRAYI AŞAN YATIRIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz şöyle devam etti: “Konut politikamızın önemli başlıklarından biri de sosyal konut üretimidir. Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen sosyal konut projeleri, kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüm uygulamalarıyla birlikte şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir şehircilik hamlesinin parçasıdır. Özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde güvenli konut üretimi bir tercih değil zorunluluktur. Bu doğrultuda devletimizin ortaya koyduğu kararlı iradenin yerel yönetimlerin de öncelikli gündemlerinden biri olması büyük önem taşımaktadır. Konut arzını artıran ve dar ile orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştıran bu projeler şehirlerimizin dengeli gelişimine de katkı sağlamaktadır. Bu alandaki en güçlü kurumsal kapasitemiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızdır. Bugün geldiğimiz noktada TOKİ tarafından ülke genelinde 1 milyon 757 bin konut inşa edilmiş; eğitimden sağlığa, spordan öğrenci yurtlarına kadar on binlerce sosyal donatı vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

TOKİ tarafından İzmir’de sosyal konuttan kentsel dönüşüme, deprem konutlarından millet bahçelerine kadar geniş bir alanda yatırımlar gerçekleştirilmiş; bugünkü rakamlarla yaklaşık 175 milyar lirayı aşan bir yatırım hayata geçirilmiştir. İzmir’de bugüne kadar 29 bin 333 konut, 219 köy evi, 122 bağımsız konut, 506 iş yeri, 33 ticari ünite ve 28 cami inşa edilmiş; eğitimden sağlığa kadar birçok sosyal donatı şehrimizin hizmetine sunulmuştur. Bugün gerçekleştirdiğimiz kura çekimi ise Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen 500 bin sosyal konut kampanyasının İzmir ayağını oluşturmaktadır. Türkiye genelinde büyük bir ilgi gören bu kampanyaya ülke genelinde toplam 8 milyon 841 bin 632, İzmir’de ise 221 bin 921 vatandaşımız başvuruda bulunmuştur. Bu kapsamda İzmir’de 21 bin 20 yeni konut inşa edilecek ve farklı ilçelerde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Kura sonucunda konut sahibi olacak vatandaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor; yeni yuvalarının kendileri ve aileleri için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum”