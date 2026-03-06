  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Bebek Otel’e büyük darbe! Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyumu atandı
Gündem

Bebek Otel’e büyük darbe! Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyumu atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bebek Otel’e büyük darbe! Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyumu atandı

İstanbul'u sarsan uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda sular durulmuyor. "Suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel’in sahibi ünlü iş adamı Muzaffer Yıldırım’ın ticari imparatorluğuna devlet el koydu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldırım’a ait 6 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) üzerinden kayyum atandığını resmen duyurdu.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Şüphelinin ortağı ve sahibi olduğu ve öncül suçlar kapsamında elde ettiği suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 6 şirketle ilgili Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği belirtildi.

