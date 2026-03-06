  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İhanete hapis cezası! Akit yazdı, baronlar hesap verdi Terörle mücadele ve büyük güç rekabetinin yeni cephesi Nijerya! ABD, Batı Afrika'ya geri dönüyor Paşinyan'da kayış tamamen koptu; Komşu yanarken bu kez bateri çalıp Michael Jakson'ın şarkısına eşlik etti Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! 'Bilahare yüzleştireceğiz!' Başbakan itiraf etti! ABD'nin katliam yapan gemisinde 3 askere dikkat Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı TFF açıkladı! Türkiye Kupası'nın yeni formatı belli oldu 41 hesaba engel! Dijital provokasyona demir yumruk
Gündem Kafkasya’da diplomasi trafiği! Hakan Fidan ile Ararat Mirzoyan arasında kritik görüşme
Gündem

Kafkasya’da diplomasi trafiği! Hakan Fidan ile Ararat Mirzoyan arasında kritik görüşme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kafkasya’da diplomasi trafiği! Hakan Fidan ile Ararat Mirzoyan arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede tırmanan tansiyonu ve normalleşme sürecini masaya yatırdı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki diyalog sürecini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’
Gündem

Bize ne Gazze diyecek dünya kadar dinsiz donsuz var diyen Cübbeli’den İsrail açıklaması! ‘Yahudiyle uğraşılmaz bize ağır fatura çıkarırlar’

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir sohbetinde Türkiye’nin İsrail ve Yahudi lobileriyle olan ili..
Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’
Sosyal Medya

Bahçeli'nin Netanyahu'ya açtığı telefon sosyal medyada olay oldu! ‘Bilahare yüzleştireceğiz!’

Sosyal medya, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yükselen gür sesinin, yapay zeka marifetiyle Netanyahu'nun kulağına fısıldand..
Nahçıvan saldırısında oklar katil İsrail’i gösterdi: Arakçi’den ‘kirli tezgah’ uyarısı
Dünya

Nahçıvan saldırısında oklar katil İsrail’i gösterdi: Arakçi’den ‘kirli tezgah’ uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısının arkasında bölgeyi karıştırmak isteyen İsrail’in olduğunu vurguladı; ..
