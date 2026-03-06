Kafkasya’da diplomasi trafiği! Hakan Fidan ile Ararat Mirzoyan arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgede tırmanan tansiyonu ve normalleşme sürecini masaya yatırdı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan bölgedeki son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki diyalog sürecini ele aldı.
