SON DAKİKA
DEM Partiye zor soru: PKK'nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz?
Gündem

DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
DEM Partiye zor soru: PKK’nın öldürdüğü kadınlar için de üzgün müsünüz?

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sokakta olacaklarını ve kadın haklarını savunacaklarını söyledi. Ancak Saki, PKK’nın onlarca yıldır dağa kaçırarak hayatlarını söndürdüğü on binlerce kadın hakkında tek kelime etmedi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, kadına yönelik şiddeti eleştirerek, “Çok üzgünüz. Hem Fatma Nur Çelik’ler için çok üzgünüz, hem bu topraklarda kadın cinayetleri ile sürekli katledilen kadınların her birinin ölümünü engelleyemediğimiz için üzgünüz” dedi.

“BU ANLAMDA ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Her kadın cinayetinde kendilerine "mücadelemizi büyütüyoruz ama temas edemediğimiz kadınlar var, onlarla nasıl temas edebiliriz? Nasıl mücadelemizi güçlendirebiliriz?" sorusunu sorduklarını, eksiklikleri üzerine tartıştıklarını dile getiren Saki, "Bu anlamda çok üzgünüz, hem Fatma Nur Çelik'ler için çok üzgünüz, hem bu topraklarda kadın cinayetleri ile sürekli katledilen kadınların her birinin ölümünü engelleyemediğimiz için üzgünüz." ifadesini kullandı.

“KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kadın cinayetlerinin arttığını ve önlenemediğini iddia eden Saki, iktidarın kadını değersizleştirdiğini, faili koruduğunu ileri sürdü. Saki, İstanbul Fatih'te dün Semiha D'nin boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta silahla öldürüldüğünü anımsatarak, Semiha D'nin koruma kararı aldırmasına rağmen öldürüldüğünü savundu. Kadın cinayetlerine karşı direnişlerine devam edeceklerini söyleyen Saki, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi.

PKK’NIN HAYATLARINI KARARTTIĞI KIZLARDAN BAHSETMEDİ!

Saki’nin PKK’nın onlarca yıldır dağa kaçırıp hayatlarını söndürdüğü, öldürüp bir köşeye attığı kızlar ve kadınlar hakkında herhangi bir değerlendirme yapmaması dikkat çekti.

DEM Parti’den ortak rapora şerh!
DEM Parti’den ortak rapora şerh!

Siyaset

DEM Parti’den ortak rapora şerh!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

bunların insani duyguları olduğunu kim iddia edebilir...

YILMAZ DURMUŞ

Diyarbakır Kapalı bulunan HDP İl Başkanlığı Binası önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerin çocukları neden dağa kaçırılmış neden geri getirilmiyorlar. Dağdaki terör baronlarına peşkeş çekilen gencecik kızların kadın hakları yok mu? Bunların yaptıkları hep göstermelik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti
Gündem

Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

Haçlı zihniyetinin Orta Doğu’yu kan gölüne çevirme planları çatlıyor! Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin bölgeyi ateşe atan politikaların..
İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi
Dünya

İsrail yanıyor! İran füzeleri havalimanını kullanılamaz hale getirdi

İran’ın füzeleri İsrail’i hedef almaya devam ediyor. Tahran’dan ateşlenen bazı füzelerin isabet ettiği Ben Gurion Airport’tan dumanların yük..
Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı
Gündem

Bölgeyi kan gölüne çevirdiler, şimdi kaçıyorlar: ABD’den Irak’taki vatandaşlarına ‘ülkeyi derhal terk edin’ talimatı

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren, fitne ateşini körükleyerek bölge halklarını birbirine kırdıran küresel şer odağı ABD, şimdi ektiği rüzgarın..
