16 yaşındaki kıza bıçaklı saldırıda karar verildi! 20 yıl ceza
Iğdır’da lise öğrencisi bir kıza bıçaklı saldırı düzenleyen sanık, kısa sürede tamamlanan yargılama sonucunda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 10 Şubat’ta Iğdır’da Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen 16 yaşındaki lise öğrencisi D.B, Y.B. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, “Sıfır Gecikmeli Yargı” hedefi kapsamında olayla ilgili aynı gün soruşturma başlattı. Toplanan deliller doğrultusunda 7 gün içinde iddianame hazırlanarak 17 Şubat’ta Y.B. hakkında kamu davası açıldı.
Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşması 26 Şubat’ta yapıldı. Dün görülen duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Y.B’yi “canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulamadı.